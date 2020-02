Blumen im Februar 4,7 % teurer als im Jahresdurchschnitt 2019

Wiesbaden (ots) - Der Valentinstag ist traditionell ein Blumentag. Allerdingsmüssen Verliebte am 14. Februar tiefer in die Tasche greifen als sonst, da diePreise für Schnittblumen im Februar üblicherweise höher liegen als in denanderen Monaten des Jahres: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,waren Schnittblumen im Februar 2019 um 4,7 % teurer als im Durchschnitt desgesamten Jahres 2019.Gegenüber dem Jahr 2018 haben sich die Preise für Schnittblumen 2019 um 2,4 %erhöht. Auch wer das Valentinsgeschenk nicht persönlich übergab, musste 2019mehr investieren als ein Jahr zuvor: Die Preise für Blumen-Lieferservices sindum 3,0 % gestiegen. Wer lieber Pralinen verschenkt, konnte sich 2019 überniedrigere Preise freuen: Im Jahresdurchschnitt 2019 waren sie 0,5 % günstigerals 2018.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen und Funktionen sindim Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4517269OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell