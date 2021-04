Bluestone reicht vorläufige wirtschaftliche Bewertung PEA für optimiertes Goldprojekt Cerro Blanco ein

Quelle: IRW Press

13. April 2021 – VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR | OTSQB:BBSRF) ("Bluestone" oder das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/bluestone-resources-inc/) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 – "Preliminary Economic Assessment on the Cerro Blanco Project" – eingereicht hat, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com und auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung