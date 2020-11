Bluestone borht 1.380 g/t Gold (44 Unzen/T) und 2.194 g/t Silber über 1,2 Meter Bohrungen werden fortgesetzt für weitere Bonanza-Goldgehalte auf Cerro Blanco

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Quelle: IRW Press

19. November 2020 – VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR | OTCQB:BBSRF) ("Bluestone" oder das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/bluestone-resources-inc/ ) freut sich, zusätzliche hochgradige Bohrergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm in der Südzone des Goldprojekts Cerro Blanco (das "Projekt") bekannt zu geben. Fünf Bohrgeräte sind sowohl im Untertagebau als auch an der Oberfläche in Betrieb. Diese Ergebnisse bestätigen weiterhin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung