Bluestone bohrt 6,2 Meter mit 29 g/t Gold und 30 g/t Silber auf Cerro Blanco und breite Abschnitte einschließlich 101,4 Meter mit einem Gehalt von 2,4 g/t Gold

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Quelle: IRW Press

16. Februar 2021 – VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR | OTCQB:BBSRF) ("Bluestone" oder das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/bluestone-resources-inc/) freut sich, weitere hochgradige Bohrergebnisse aus seinem 2020 abgeschlossenen Bohrprogramm in der Zone South des Goldprojekts Cerro Blanco ("Projekt" oder "Cerro Blanco") bekannt zu geben. Die Ergebnisse von vier Untertagebohrungen und zehn Oberflächenbohrungen mit insgesamt 3.428 Metern werden in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung