Bluepharma harmonisiert globales Qualitätsmanagement mit Veeva Vault Quality Suite

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - CDMO vereinheitlicht die Qualität in 20 operativen Einheiten für mehr Effizienz und verbesserte ComplianceVeeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Bluepharma das Veeva Vault Quality Suite (https://www.veeva.com/eu/products/vault-quality/) Qualitätsmanagement in seinen 20 Niederlassungen harmonisiert hat. Die globale Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) nutzt Veeva Vault QMS (https://www.veeva.com/eu/products/vault-qms/) und Veeva Vault QualityDocs (https://www.veeva.com/eu/products/vault-qualitydocs/), um Qualitätsinhalte und -prozesse für mehr Effizienz und Kontrolle zusammenzuführen."Wir haben unser Anlagen- und Serviceangebot erweitert, um unseren Kunden zu helfen, Produkte und Medikamente schneller zu den Patienten zu bringen. Dabei mussten wir wichtige Prozesse wie Dokumentation, Endbenutzerschulung und Änderungskontrolle vereinfachen", sagt Sérgio Simões, Vice President bei Bluepharma. "Mit der Veeva Vault Quality Suite verfügen wir jetzt über die Qualitätssysteme, mit denen wir unsere Produktionsabläufe problemlos skalieren und gleichzeitig die Compliance aller Beteiligten sicherstellen können."Bluepharma betreibt eine pharmazeutische Gruppe, die Aktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Arzneimitteln steuert. Mithilfe von Veeva Vault vereinheitlichte das Unternehmen das durchgängige Qualitätsmanagement, um einen einfachen Zugriff auf Dokumente zu erhalten und die Qualitätsprozesse über Teams und Funktionsbereiche hinweg abzustimmen. Durch die Einführung eines vernetzten Qualitätsansatzes kann Bluepharma nun die Wiederverwendung und den Austausch von Dokumenten automatisieren und so die Zusammenarbeit im Unternehmen verbessern."Bluepharma ist ein Paradebeispiel für ein schnell wachsendes CDMO, das in die Modernisierung seiner Abläufe investiert, um den Erfolg seiner Kunden zu unterstützen", so Robert Gaertner, Senior Director, Strategy, Veeva Vault Quality. "Wir sind begeistert, dass die Veeva Vault Quality Suite eine entscheidende Rolle dabei spielt, eine effizientere, zuverlässigere und konforme Arzneimittelherstellung zu ermöglichen." Informationen zu Veeva SystemsVeeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 975 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. 