Bluejay Diagnostics, Inc. kündigt die Vergabe des CE-Zeichens für seinen Allereye® Tear Total IgE Test an.

Der Allereye® Tear Total IgE Test ist der einzige nicht-invasive,schnelle Point-of-Care-Test für allergische Konjunktivitis.Acton, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Bluejay Diagnostics, Inc.(Bluejay) freut sich bekannt zu geben, dass es das CE-Zeichen für denAllereye® Tear Total IgE Test erhalten hat. Allereye, ein von der FDAzugelassenes Point-of-Care (POC)-System, bietetGesundheitsdienstleistern eine kostengünstige, nicht-invasive,zuverlässige und einfach zu bedienende Lösung zur Diagnoseallergischer Konjunktivitis. Bluejay geht davon aus, dass das Produktim zweiten Quartal 2019 in ganz Europa und im Nahen Osten auf denMarkt kommt."Wir freuen uns sehr auf die Vergabe des CE-Zeichens für Allereyeerklärte Arthur L. Loomis, Vorstandsmitglied bei Bluejay. "Mit dieserZulassung können wir einen dringend benötigten Point-of-Care-Test inder EU und im Nahen Osten einführen. Jedes Jahr besuchen Millionenvon Menschen auf der ganzen Welt ihre Ärzte, um Hilfe bei derKonjunktivitis zu erhalten. Bisher waren die diagnostischen Testshochinvasiv, zeitaufwendig und teuer. Allereye ist minimal-invasiv,schnell und kostengünstig. Es ist bequemer und komfortabler fürPatienten und Pflegepersonal."Allereye zeigt das Vorhandensein von Gesamt-IgE in Tränen.Allereye, das auf einer einzigartigen Design- undTechnologieplattform entwickelt wurde, bietet einen nicht-invasivenund schnellen (15 Minuten) POC-Nachweis von IgE zur Diagnoseallergischer Reaktionen im Auge. Eine solche Diagnoseoption amPoint-of-Care könnte Patienten eine unnötige Behandlung des Syndromsdes trockenen Auges und eine unnötige Antibiotikabehandlung ersparen.Svetlana Dey, Präsidentin von Bluejay, ergänzte: "Nach dem sehrpositiven Feedback von US-Ärzten und -Patienten sind wirzuversichtlich, dass Allereye der Patientenpopulation in ganz Europaund im Nahen Osten den gleichen Nutzen bringen kann".Das Interesse an Konjunktivitis, das allgemein als die"Rote-Augen-Krankheit" bekannt ist, ist in den letzten Jahrengestiegen. Dies ist auf die wachsende Prävalenz, die steigendenGesundheitskosten und die Auswirkungen auf die Lebensqualität derPatienten zurückzuführen. Häufig weisen allergische, virale undbakterielle Erkrankungen ähnliche Symptome auf, die in mehr als derHälfte der Fälle zu einer ungenauen Diagnose und zu unnötigenFehlzeiten bei der Arbeit, in der Schule und beim Sport führen.Derzeit leiden etwa zwei von fünf Menschen weltweit an einerallergischen Konjunktivitis. Juckende Augen sind das häufigsteSymptom. Saisonale allergische Konjunktivitis ist hier die häufigsteForm, da die Symptome auf spezifische Luftallergene zurückzuführensind. Die ganzjährige allergische Konjunktivitis besteht das ganzeJahr über und wird oft durch Hausstaubmilben, Schimmelpilze undHaustierhaare verursacht.Informationen zu Bluejay Diagnostics, Inc.Bluejay Diagnostics, Inc. entwickelt, fertigt und vermarktetbenutzerfreundliche medizinische Point-of-Care-Diagnosetests. DasUnternehmen bietet mehrere FDA-zugelassene nicht-invasive,kostengünstige Produkte an, darunter den Allereye® Tear Total IgETest zur Diagnose allergischer Konjunktivitis sowie einenurinbasierten HIV-1-Screening-Test und einen HIV-1-Bestätigungstest.Bluejay mit Hauptsitz in Acton, Massachusetts, nutzt seineinnovative, proprietäre Plattform, um neue Produkte fürunterversorgte diagnostische Marktsegmente zu entwickeln.Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken undUnsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich vonden erwarteten Ergebnissen abweichen.Pressekontakt:Jeffrey AidtSenior Director, Corporate MarketingTel: 1 978 631 4870E-Mail: Jeffrey.Aidt@Bluejaydx.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/471060/Bluejay_Logo.jpgOriginal-Content von: Bluejay Diagnostics, Inc., übermittelt durch news aktuell