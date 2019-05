Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

Berlin/Hamburg (ots) - Der Verlust der Biologischen Vielfalt hatin unserer Feldflur dramatische Ausmaße angenommen. ZumInternationalen Tag der Biodiversität setzen die Veolia Stiftung, derDeutsche Jagdverband und die Deutsche Wildtier Stiftung einerfolgreiches Modell zum Schutz der Biodiversität in denAgrarlandschaften in die Praxis um: Mit dem Kooperationsprojekt"Bunte Biomasse" werden deutschlandweit 500 Hektar Mais durchertragreiche, mehrjährige Wildpflanzenmischungen zurBiomasseproduktion ersetzt. Die Flächen bieten Bodenbrütern imFrühjahr Nistmöglichkeiten und das langanhaltende und vielfältigeBlütenangebot verbessert die Nahrungsressourcen für Bienen undSchmetterlinge, wovon wiederum viele Vogel- und Fledermausartenprofitieren. Gleichzeitig produzieren ertragreicheWildpflanzenmischungen bis zu 45 t Frischmasse je Hektar, die beieiner einmaligen Investition im Etablierungsjahr jährlich geerntetwerden können."Als Experte für Wasser-, Energie- und Stoffkreisläufe ist Veoliadie Verknüpfung der Biomasseproduktion mit dem Schutz vonBiodiversität, Böden und Gewässern ein überaus wichtiges Anliegen",erläutert Sylke Freudenthal vom Vorstand der Veolia Stiftung. Dennvor allem in Regionen mit einer hohen Viehdichte könnte das hohePotential mehrjähriger Wildpflanzenmischungen zur Bindung vonmineralisiertem Stickstoff für den Gewässerschutz zunehmend anBedeutung gewinnen.Vom Artensterben in der Feldflur sind neben Wild- und Honigbienen,Schmetterlingen und vielen anderen Insekten vor allem Feldvögelbetroffen. "Kiebitz, Grauammer oder Feldlerche sind vielerortsverstummt, die Zahl der Rebhühner ist europaweit seit 1980 um 94 %eingebrochen", konstatiert Dr. Volker Böhning vom DeutschenJagdverband. Monitoring-Daten der Jäger für Deutschland zeigen: DasRebhuhn-Verbreitungsgebiet ist allein von 2009 bis 2017 um einDrittel geschrumpft. Im selben Zeitraum ging die Zahl der Brutpaareum 44 Prozent zurück - von 0,45 Brutpaaren pro Quadratkilometer auf0,25 Paare.Das Projekt "Bunte Biomasse" soll einen bedeutenden Beitrag dazuleisten, den Anbau von pflanzlicher Biomasse als Substrat fürBiogasanlagen enger an den Natur- und Artenschutz zu koppeln. "Wirsuchen deutschlandweit Landwirte und Biogasanlagenbetreiber, diebereit sind, einen kleinen Teil ihrer Maisanbaufläche durchmehrjährige Wildpflanzenkulturen zu ersetzen", sagt Dr. AndreasKinser von der Deutschen Wildtier Stiftung. Die Landwirte erhaltenüber das Projekt "Bunte Biomasse" einen Ausgleich fürDeckungsbeitragsverluste und werden kostenlos beim Anbau der Beständeund der Ernte des Aufwuchses beraten. Ein deutliches Plus anBiologischer Vielfalt und einen bedeutenden Imagegewinn für dieLandwirtschaft und ihre lokalen Akteure bietet das Projekt "BunteBiomasse" zum Nulltarif.HintergrundÜber VEOLIADie Veolia Gruppe ist der weltweite Maßstab für optimiertesRessourcenmanagement. Mit rund 163 000 Beschäftigten auf allen fünfKontinenten plant und implementiert die Veolia-Gruppe Lösungen fürdie Bereiche Wasser-, Abfall- und Energiemanagement im Sinne einernachhaltigen Entwicklung der Kommunen und der Wirtschaft. Mit ihrendrei sich ergänzenden Tätigkeitsfeldern sorgt sie für einenverbesserten Zugang zu Ressourcen, ihren Schutz und ihre Erneuerung.In Deutschland arbeiten bei Veolia rund 12.400 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter an den etwa 300 Standorten und seinenBeteiligungsgesellschaften. In Partnerschaften mit Kommunen sind siefür mehr als 13 Millionen Menschen tätig. Hinzu kommenmaßgeschneiderte Dienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden,Handels- und Industriebetriebe. In seinen drei Geschäftsbereichenerwirtschaftete Veolia in Deutschland 2018 einen Jahresumsatz von1,86 Milliarden Euro. Besuchen Sie uns auf www.veolia.de oder folgenSie uns auf Twitter.VEOLIA StiftungDie Veolia Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichenRechts. Als Unternehmensstiftung von Veolia Deutschland möchte sieeinen wirksamen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung leisten undfördert innovative gemeinnützige Projekte mit den SchwerpunktenKreislaufwirtschaft, Energieeffizienz und Ressourcenschutz Wasser/Biodiversität.Deutscher Jagdverband (DJV)Zu den Aufgaben und Zielen des DJV zählt die Förderung der freilebenden Tierwelt im Rahmen des Jagdrechts sowie des Natur- undLandschafts-, Umwelt- und Tierschutzes. Dies bedeutet insbesondereden Schutz und die Erhaltung einer artenreichen und gesundenfreilebenden Tierwelt sowie die Sicherung ihrer Lebensgrundlagen.Der Deutsche Jagdverband (DJV) ist der Dachverband der 15Landesjagdverbände mit 245.000 Jägern und Ausnahme von Bayern. SeineAufgabe ist der Erhalt, die zukunftsgewandte Weiterentwicklung undder Schutz von Wild, Jagd und Natur. Das DJV-Präsidium ist dasoberste Entscheidungsgremium des DJV. Es besteht aus den 15Präsidenten der Landesjagdverbände. Der DJV ist - nach § 63Bundesnaturschutzgesetz - eine staatlich anerkannteNaturschutzvereinigung, ebenso wie die meisten Landesjagdverbände.Deutsche Wildtier StiftungDeutschlands wilde Tiere schützen, ihre Lebensräume erhalten undMenschen für die Schönheit und Einzigartigkeit der heimischen Faunabegeistern: Dafür setzt sich die Deutsche Wildtier Stiftung ein. DieStiftung sieht in Jägern, Forst- und Landwirten Partner, mit denen esum die besten Lösungen für die Wildtiere konstruktiv zu streitengilt.Gegründet wurde die Deutsche Wildtier Stiftung von dem HamburgerUnternehmer Haymo G. Rethwisch (1938 - 2014). Sie ist eine privateStiftung mit gemeinnützigem Zweck, ihr Hauptsitz liegt in Hamburg.Als Alleinvorstand wirkt Prof. Dr. Fritz Vahrenholt. Beraten undkontrolliert wird die Stiftung durch ein Kuratorium unter Vorsitz vonAlice Rethwisch. Als gemeinnützige Organisation ist die DeutscheWildtier Stiftung Mitglied der Initiative TransparenteZivilgesellschaft.Pressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell