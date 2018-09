Berlin/Potsdam (ots) - Am Anfang war die Grube. BracheLandschaften, durch den Tagebau ihrer ursprünglichen Flora und Faunaberaubt. Schon als Jugendliche empörte sich die Lausitzerin ChristinaGrätz darüber und demonstrierte gegen den Braunkohleabbau. Irgendwannwar ihr klar: Mit Protesten allein komme ich nicht weiter - ichschaue lieber, wie ich der Natur dabei helfen kann, zu sich selbstzurück zu finden.Zunächst einmal wurde sie aber Diplombiologin und arbeitete vieleJahre als Gutachterin im Umweltbereich. Als 2010 eine Novelle desBundesnaturschutzgesetzes festlegte, dass freie Landschaften künftigausschließlich mit heimischen Vorkommen begrünt werden dürfen, sahsie ihre Chance: Endlich selbst etwas tun, nicht nur dokumentieren,was verschwunden ist, sondern aktiv daran arbeiten, Landschaftenwieder aufleben zu lassen.Hierfür brauchte es aber nicht nur Know-how überRenaturalisierungstechniken, sondern auch das entsprechende Saatgut -und so machte sich Christina Grätz im Jahr 2011 nicht nur alsExpertin für Rekultivierung selbstständig, sondern auch gleich alsProduzentin von Wildpflanzen. "Na gola" kommt aus dem Sorbischen undbedeutet "auf der Heide".Der Start war rasant, in der Branche kannte man sie undbeauftragte sie gern - bereits im ersten Jahr stellte sie mehrereMitarbeiter ein. Heute beschäftigt sie über 20 Fachleute ausverschiedenen Bereichen: Von der Landwirtschaftsmeisterin über denpromovierten Biologen bis zur Forstwirtin. Alle arbeiten aufAugenhöhe miteinander, ergänzen sich gegenseitig, bringen ihrejeweiligen Perspektiven ein. Auch bevor neue Stellen geschaffenwerden, schaut das Team gemeinsam: Was brauchen wir eigentlich genau?Christina Grätz schätzt die kollegiale, freundschaftlicheAtmosphäre in ihrer Firma sehr, ist sich aber auch bewusst, dass sievon ihrem Team nicht das gleiche Engagement wie von sich selbsterwarten kann. "Man muss begreifen, dass man auf der anderen Seitedes Tisches sitzt." Ihre Firma ist ihr Lebenselixier, sie brennt fürsie - so sehr, dass sich ihr Umfeld immer mal wieder Sorgen macht.Diese Sorge hält sie aber für unbegründet: "Meine Arbeit macht michglücklich, ich brenne nicht aus, sondern heller, weil ich nur Dingetue, die ich gern tue."Ein paar hilfreiche Prinzipien hat sie dabei für sich entwickelt:Zum Beispiel hält sie Arbeits- und Wohnort strikt getrennt. Auf demhalbstündigen Hinweg ist Zeit, um sich auf den Tag vorzubereiten, undder Rückweg hilft, den Kopf wieder frei zu bekommen. Außerdem: "Einegute Selbsteinschätzung darüber, welche Tätigkeiten man gut kann undwelche man besser abgeben sollte, halte ich für essentiell."Christina Grätz schreckt nicht vor weiteren Expansionen zurück:Gewinnmaximierung ist dabei nicht das Ziel - noch mehr Landschaftenwiederherzustellen, das ist und bleibt ihr Antrieb.Wie auch die anderen diesjährigen deGUT-Repräsentanten istChristina Grätz auf der Messe persönlich anwesend. Am 13. Oktober um13.05 Uhr erzählt sie auf dem "Marktplatz" ihre Gründungsgeschichteund steht für Fragen zur Verfügung.Über die deGUT:Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 12.und 13. Oktober 2018 zum 34. Mal statt. Erwartet werden 6.000Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich rund um Existenzgründung undUnternehmertum informieren und beraten lassen können.Veranstaltungsort der größten Gründermesse Deutschlands ist erneutdie ARENA Berlin in Treptow. Rund 140 Aussteller und Berater sowieein kostenloses Seminar- und Workshopprogramm bieten denBesucherinnen und Besuchern fundiertes Wissen und Beratung sowieintensive Kontakte zu Gleichgesinnten, Förderern und Mentoren.Veranstaltet wird die deGUT von der Investitionsbank Berlin (IBB) undder Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Die deGUT wirdgefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie undBetriebe des Landes Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft undEnergie des Landes Brandenburg aus Mitteln der Länder und desEuropäischen Sozialfonds. Schirmherr ist der Bundesminister fürWirtschaft und Energie, Peter Altmaier.Pressekontakt:Anja LindemanndeGUT-PressebüroFriedrich-Ebert-Straße 9114467 PotsdamTel.: 0331/231 890-22E-Mail: presse@degut.dewww.degut.deOriginal-Content von: Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT), übermittelt durch news aktuell