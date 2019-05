Blühende Balkone, prächtige Terrassen - Zum Start der Pflanzsaison alles rund ums Multitalent Geranie (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Es geht los, der Sommer naht: DieCafébesitzer rücken die Stühle auf die Gehwege, die Schwimmbäderbereiten sich auf die Badesaison vor und die Balkons und Terrassenwerden endlich wieder bunt bepflanzt. Eine Blume darf da auf keinenFall fehlen: die Geranie. Sie gehört zu unseren Blumenkästen wie diePalmen in die Karibik. Die unkomplizierten Schönheiten, die bei unsvor allem Balkons und Terrassen verzieren, kommen ursprünglich ausSüdafrika und können in ihrer wilden Form gigantische Ausmaßeannehmen: Es wurden bereits Exemplare gesehen, die über fünf Meterhoch gewachsen sind oder auch einen Umfang von bis zu zehn Meternhatten. Was die Geranie - oder um botanisch korrekt zu bleiben - diePelargonie, noch so alles kann, und wie wir sie bei uns zu Hause sorichtig in Szene setzen können, verrät uns jetzt meine KolleginJessica Martin.Sprecherin: Die Geranie gehört zu Deutschlands beliebtestenBalkonpflanzen und sie überrascht immer wieder aufs Neue, schwärmtStar-Florist Stephan Triebe.O-Ton 1 (Stephan Triebe, 22 Sek.): "Die Geranie ist wirklich sehrvielfältig, es gibt stehende Sorten, hängende Sorten, aber auchwirklich ganz tolle gefüllte, ungefüllte Blüten und mittlerweile ineinem großen Farbspektrum auch: Sei es in Weiß, in Bordeaux-Schwarz,Rot, Rosa, oder auch `nem Apricot Violett, auch zweifarbige Sorten,eine Sorte ist auch sehr besonders, die hat so eine gestreifte Blüte.Sprecherin: Aber die Geranie ist nicht nur ausgesprochen hübschund vielseitig - sie hält auch Insekten ab, man kann mit ihr Salateund Tees verfeinern und obendrein hat sie heilende Kräfte.O-Ton 2 (Stephan Triebe, 10 Sek.): "Zum Beispiel dieKapland-Pelargonie, sie wurde schon in den afrikanischen Urvölkernals Medizin gegen Atemwegserkrankungen eingesetzt, mancheDuftgeranien sind auch gegen Depressionen."Sprecherin: Die Pflanzen sind zwar sehr pflegeleicht, aber siebrauchen viel Platz.O-Ton 3 (Stephan Triebe, 29 Sek.): "Man sollte, wenn man sieeinsetzt, immer 20 Zentimeter Abstand berücksichtigen, damit sie sichgut entfalten kann. Wenn Sie dann die Kästen oder die einzelnen Töpfeaufstellen, dann gerne an einem hellen und warmen Standort, der etwasgeschützt ist, weil sie nicht unbedingt so gerne dem Wind ausgesetztsind. Zudem brauchen sie auch über den Sommer zahlreiche Nährstoffe,die man über das Düngen der Pflanze zugeben sollte und das natürlichauch in regelmäßigen Abständen. Und natürlich ist es auch wichtig,ausreichend zu gießen!"Sprecherin: Das macht man am besten, wenn die Sonne gerade nichtdirekt draufknallt -und vor allem wohl dosiert und nichtschwallartig. Wer dann auch noch braune Blüten und welkes Laubregelmäßig entfernt, hat lange Freude an den farbenfrohen Pflänzchen.O-Ton 4 (Stephan Triebe, 22 Sek.): "Ich bin tatsächlich auch eingroßer Fan von Geranien, also, wir haben bei uns - trotz kleinemBalkon - sehr viele und unterschiedliche Geraniensorten und ichpersönlich mag es am liebsten, wenn sie auf nem tollen altenHolzbrett stehen und in so einem Tontopf, der schon ein bisschen neGeschichte erzählt, der vielleicht mit Moos angegangen ist, weil erschon länger in Gewächshäusern stand, also, ich finde eher einzelnstehend, damit die Besonderheit der Geranie auch zum Ausdruck kommt."Abmoderationsvorschlag: Sie stehen auch schon in den Startlöchernund können es kaum abwarten, endlich wieder Ihren Balkon oder IhreTerrasse zu blühenden Augenweiden zu verwandeln, und wollen nochmalalle Infos zum Thema Geranie beziehungsweise Pelargonium nachlesen?Dann klicken Sie sich doch mal ins Netz, unterpelargoniumforeurope.com finden Sie wirklich alles über Sorten,Pflege und auch noch ein paar Deko-Tipps.Pressekontakt:Pressebüro PelargoniumMail:presse@stars-for-europe.euTel.:0800/2412100Original-Content von: Pelargonium for Europe, übermittelt durch news aktuell