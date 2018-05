Bluebird Biotech Aktie: Seitwärtskanal intakt!

Es gab rund um Bluebird Biotech in letzter Zeit so einige positive Nachrichten. Unter anderem sorgte für Aufsehen, dass eine Kooperation mit dem deutschen Anbieter Medigene eingegangen wird. Doch trotz aller guten Neuigkeiten kommt die Aktie weiterhin nicht vom Fleck. Im März beendete das Papier seinen langfristigen Aufwärtstrend und stürzte in der Folge von rund 235 USD bis auf 160 USD ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.