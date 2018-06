Bluebeam kauft Project Atlas eine wegweisende SaaS-Technologie für das Baugewerbe

Leistungsstarkes Visualisierungstool bildet Bauvorhaben über dengesamten Projektzyklus abPasadena, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das führendeEntwicklungsunternehmen für innovative Technologielösungen für dieArchitektur-, Ingenieur- und Baubranche Bluebeam, Inc.(https://www.bluebeam.com/de/) hat im Wesentlichen alleVermögenswerte des Privatunternehmens Project Atlas, LLC erworben.2017 gründeten die Branchenexperten Todd Wynne und Joe Williamsdie Firma Project Atlas (https://www.projectatlas.com/) undlancierten damit ein digitales Mapping-Modul, das 2D-Pläne undKonstruktionsdaten statt mit traditionellen Ordnerstrukturen mithilfevon Standortdaten organisiert und visualisiert. Mit diesemortsbezogenen Ansatz können Experten aus der Architektur- undBaubranche eine einwandfreie digitale Übersicht ihres Projektserstellen und durchsuchen - mit Plänen, Menschen, Material,Standortfotos und Drohnenaufnahmen in hoch detaillierten, zoombarenEbenen."Bluebeam wurde mit dem Ziel gegründet, der Brancheleistungsstarke Lösungen zu bieten, die nicht nur einfach zu nutzensind, sondern die richtigen Informationen zur richtigen Zeit liefernund gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen allen Projektpartnernüber den gesamten Projektzeitraum hinweg erleichtern", erläutertBluebeam-Geschäftsführer Jon Elliott. "Project Atlas in unserPortfolio aufzunehmen ist ein spannender Schritt für uns und trägtdazu bei, dieses Ziel weiter umzusetzen. Project Atlas stellt Nutzernganz neue Möglichkeiten zur Verfügung, ortsbezogene Dokumente undDaten visuell zu organisieren und zu verbinden. Mit derstandortbezogenen Methode haben Projektbeteiligte wichtige Pläne undInformationen viel schneller zur Hand. So sind Daten für Bauherren,Architekten, Ingenieure, Generalunternehmer und spezialisierteUnternehmen besonders leicht zugänglich, was sich vor allem vor Ortals Vorteil erweist.""Die Projekteffizienz- und Kollaborationslösungen von Bluebeamergänzen sich perfekt mit dem Modul von Project Atlas für diestandortbezogene Organisation von Projektinformationen. DieseKombination liefert der Industrie ein noch nie da gewesenes Toolsetfür mehr Produktivität", sagt Joe Williams, Mitgründer von ProjectAtlas und Vizepräsident Produktmanagement, Project Atlas beiBluebeam."Die Verbindung von Visualisierung, Zusammenarbeit undProjektdokumentation ist genau das, was das Baugewerbe braucht, umvor Ort kurzfristige Entscheidungen treffen zu können. Das sindnämlich häufig die wichtigsten und teuersten Entscheidungen einesProjekts", ergänzt Todd Wynne, Gründungspartner von Project Atlas undVice President Geschäftsentwicklung und Kooperationen bei Bluebeam."Die Zusammenarbeit auf Basis einer visuellen Abbildung des Projektsermöglicht es Kunden, das Projekt in einem vertrauten Rahmen besserzu verstehen und alle relevanten Informationen leichter an dierichtigen Projektpartner weiterzugeben."Das Team von Bluebeam freut sich darauf, bei der Bluebeam ExtremeConference (http://bluebeamextreme.com/us/), vom 17. bis 19.September in Austin, Texas (USA), die Arbeitsabläufe mit ProjectAtlas vorstellen zu können.Bluebeam, Inc.Weltweit vertrauen mehr als eine Million Experten in 130 Ländernauf Bluebeams intelligente, intuitive Markup- undKollaborationstechnologie, die die digitale Projektabwicklung,-zusammenarbeit und -verwaltung revolutioniert hat. Nach seinerGründung in Pasadena in Kalifornien konnte Bluebeam rasch in dengesamten US-Markt sowie nach Kanada, Großbritannien, Dänemark undSchweden expandieren. Bluebeam gehört zur Nemetschek Group(https://www.nemetschek.com/de/). Bluebeam Revu 30 Tage testen -Testversion von unserer Website (https://www.bluebeam.com/de/trials/)herunterladen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/569481/Bluebeam_Logo.jpgPressekontakt:Mark WilliamsPR ManagerBluebeam, Inc.626-788-4211 Direct | 626-398-9210 Faxmwilliams@bluebeam.comOriginal-Content von: Bluebeam, Inc., übermittelt durch news aktuell