Drei Unternehmensführer bieten Erkenntnisse über aktuelle Themen,welche agierende Partner betreffen und zur Wertsteigerung vonPortfolios beitragenMclean, Virginia (ots/PRNewswire) - Blue Ridge Partners freut sichdarauf, am diesjährigen Private Equity International (PEI) OperatingPartners Forum in London im Waldorf Hilton als Wissenspartnerteilzunehmen. Das Forum ist das wichtigste Treffen dieser Art undfindet zwischen dem 8. und 9. Mai statt. Es bringtPrivate-Equity-Experten zusammen, die sich auf die Wertschöpfunginnerhalb von Portfolio-Unternehmen konzentrieren. Blue RidgePartners hat das PEI-Forum als Wissenspartner sowie dieBeratungskommission bei der Entwicklung von Tagesordnungspunkten undFormaten sowie bei der Suche nach Referenten unterstützt.Am ersten Morgen wird Managing Partner Jim Corey Erkenntnisse ausStudien präsentieren, die durch die Firma bei Portfolio-CEOs undagierenden Partnern durchgeführt wurde, um deren Beziehungen undErwartungen zu bewerten. Die Ergebnisse bilden einen Rahmen fürspätere Themen in der Tagesordnung.Moti Shahani, Managing Director, leitet am frühen Nachmittag einPanel für die Nutzung von Daten, um das Umsatzwachstum anzukurbeln.Er wird unterstützt durch Riccardo Basile, Direktor von Permira,Matthias Sander, Direktor von BC Partners, und Akshay Srimal,leitender Vizepräsident von TA Associates.Zum Abschluss des ersten Tages wird Uwe Doerken, ManagingDirector, zusammen mit sieben weiteren Referenten im Rahmen einerprägnanten Fallstudie aufzeigen, dass ihr Thema das wichtigste istbei der Portfoliowertschöpfung. Uwe Dorken wird sich für einorganisches Umsatzwachstum einsetzen. Nach diesen Präsentationenfolgen Diskussionsrunden, die von den Themenvertretern geleitetwerden."Ich freue mich, dass unsere Firma in der Lage ist, diese wichtigeBranchenveranstaltung zu unterstützen und erneut daran teilzunehmen",sagt Jim Corey "Mit jedem Jahr kamen neue Erkenntnisse undGelegenheiten dazu, um neue Trends und Auswirkungen für diePortfoliowertschöpfung zu diskutieren." Mehr Informationen zum Forumerhalten Sie auf der Webseite der Veranstaltung. (http://events.privateequityinternational.com/events/operating-partners-forum-europe-2018/event-summary-84d841075a7d4a9aa36429d3f8751099.aspx)Informationen zu Blue Ridge PartnersBlue Ridge Partners ist eine in der Unternehmensberatung tätigeFirma, die sich ausschließlich darauf fokussiert, Unternehmen bei derBeschleunigung eines profitablen Umsatzwachstums zu unterstützen. Zuunseren Kunden zählen mehr als 100 Private-Equity-Gesellschaften -sowohl während der Deal-Evaluierung und im Due-Diligence-Verfahrenals auch nach der Übernahme - und Unternehmen aus dem mittlerenMarktsegment sowie aus der Liste der 500 umsatzstärksten Unternehmender Welt (Fortune 500). Wir arbeiten mit diesen zusammen, um ihrstrategisches Verständnis der Märkte und Abnehmer zu optimieren, ihreKundenbeziehungen zu vertiefen und zu erweitern und die Marketing-und Vertriebsleistung zu steigern. Weitere Informationen finden Sieunter http://www.blueridgepartners.com.