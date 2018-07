Blue Ridge Partners erreicht mit 500. Kunden einen neuen Meilenstein

Das Unternehmen meldet Verdreifachung der Jahreseinnahmen währendder letzten fünf Jahre.Mclean, Virginia (ots/PRNewswire) - Blue Ridge Partners, eineUnternehmensberatungsgesellschaft, die sich ausschließlich daraufkonzentriert, Unternehmen bei der gewinnbringenden Steigerung ihrerEinnahmen zu unterstützen, gab bekannt, während der erstenJahreshälfte 2018 einen bedeutenden Meilenstein erreicht zu haben.Jim Corey, Managing Partner, bemerkte: "Unser Unternehmen kann 2018auf eine äußerst starke erste Jahreshälfte zurückblicken, in der wirseit der Gründung 2002 unter anderem unseren 500. Kunden betreuten.Darüber hinaus befanden wir uns dazu in der Lage, deutliches Wachstumüber einen längeren Zeitraum hinweg aufrechtzuerhalten und konntenunsere Jahreseeinnahmen im Vergleich zu denen, die wir vor fünfJahren erwirtschafteten, verdreifachen (eine CAGR-Rate von 25%).Diese Erfolge beschreiben die Bandbreite unserer globalenKundenerfahrung. Unser Unternehmen bedient seine Kunden mittlerweilemit Mitarbeitern in fünfzehn US-amerikanischen, europäischen undaustralischen Städten."Mit Hinblick auf die Gründe, die hinter diesem außergewöhnlichenWachstum stehen, erklärte Corey: "Dadurch, dass wir uns einzig daraufkonzentrieren, bei der Beschleunigung des Umsatzwachstumsunterstützend zur Seite zu stehen, schreiben wir den Belangen vonCEOs und Investoren oberste Priorität zu." Eine kürzlich von BlueRidge Partners und Private Equity International (PEI) gemeinsamdurchgeführte Befragung von CEOs zeigte Umsatzwachstum als die mitAbstand wichtigste operative Herausforderung für CEOs für 2018/19 undsomit als zweimal wichtiger als die nächste zu bewältigende Aufgabe.Frühere Studien identifzierten Umsatzwachstum als Hauptreiber inBezug auf Wertschöpfung über einen Zeitraum von fünf Jahren, was eineErweiterung sämtlicher Wertschaffungen von 60% bot.Mit Hinblick auf den Bedarf der CEOs an einem beschleunigtenUmsatzwachstum, fuhr Corey fort: "Blue Ridge Partners sind nunschwerpunktmäßig in vier Servicebereichen tätig - Wachstumsstrategie,Commercial Excellence (Sales and Marketing), Preispolitik undM&A-Transaktions-Support. Wir helfen unseren Partnern routinemäßigdabei, ihre Zielsetzungen zu erreichen, was unter anderem dasVerdoppeln ihrer Wachstumsraten, eine verzweifachteAußendienstproduktivität sowie das Hinzufügen von 300 bis 600Basispunkten zur Bruttogewinnspanne entsprechend unsererPreisgestaltung umfasst."Corey bemerkte, dass die bedeutende Erweiterung von Blue RidgePartners durch ein Leistungsversprechen befähigt wird, das auf dreiFaktoren aufbaut:1. Das Unternehmen befindet sich auf einzigartige Weise dazu in derLage, sowohl das "Was" als auch das "Wie" in Bezug aufUmsatzwachstum zu beantworten. Im Gegensatz zu anderen verfügtdas Unternehmen nicht nur über den Geschäftssinn, der für dasIdentifizieren wirkungsvoller Maßnahmen (das "Was") erforderlichist, sondern auch über den Pragmatismus und die "Pack-An"-Attitüde(das "Wie"), die für fassbare Ergebnisse unabdingbar sind. Nahezualle Geschäftsführer (Managing Directors) der Firma blicken auffrühere Karrieren als direkte Vorgesetzte zurück und waren darüberhinaus in Unternehmensberatungen der Spitzenklasse tätig. UnsereKunden sprechen dieser einzigartigen Kompetenzkombination einenhohen Wert zu - anfangs bei der Festlegung ihres Wachstumspfadsund später bei der Führung ihres Unternehmens entlang diesesWeges.2. Die Firma verfügt über die qualifiziertesten und professionellstausgebildeten Mitarbeiter in Bezug auf Beratungsfirmen mit Fokusauf Wachstumsförderung. Mitarbeiter absolvierten führendeStudienprogramme und international renommierte Wirtschaftsschulenund Universitäten. Lediglich 3% der Bewerber bestehen unserstriktes Auswahlverfahren. Darüber hinaus bieten wirindustrieweit das beste Trainingsprogramm für das Erweitern vonFertigkeiten an, um Kunden bei den Wachstumsprozessen ihrerUnternehmen zur Seite zu stehen.3. Die Firma verfügt über ein einzigartiges Portfolio an Werkzeugenund Methoden zur Leistungsbewertung des Umsatzmotors einesUnternehmens, macht stets die drei bis fünf Maßnahmen ausfindig,die ein profitables Umsatzwachstum fördern und unterstützt Kundendabei, auf diese Maßnahmen zurückzugreifen.Blue Ridge Partners verfügt über eine gute Ausgangsbasis, seinenMarktanteil in der zweiten Jahreshälfte 2018 und darüber hinausweiter zu vergrößern.Informationen zu Blue Ridge PartnersBlue Ridge Partners ist eine in der Unternehmensberatung tätigeFirma, die sich ausschließlich darauf fokussiert, Unternehmen bei derBeschleunigung eines profitablen Umsatzwachstums zu unterstützen. Zuunseren Kunden zählen mehr als 100 Private-Equity-Gesellschaften -sowohl während der Deal-Evaluierung und im Due-Diligence-Verfahrenals auch nach der Übernahme - und Fortune 500-Unternehmen sowieUnternehmen aus dem mittleren Marktsegment. Wir unterstützen diesedabei, ihr strategisches Verständnis der Märkte und Abnehmer zuoptimieren, ihre Kundenbeziehungen zu vertiefen und zu erweitern unddie Marketing- und Vertriebsleistung zu steigern. WeitereInformationen finde Sie unter http://www.blueridgepartners.com.Pressekontakt:David Schutzman, 1-203-550-8551, david@schutzmanpr.comWeiterführender Link:http://www.blueridgepartners.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/716400/Blue_Ridge_Partners_Jim_Corey.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/329599/Blue_Ridge_Partners_Logo.jpgOriginal-Content von: Blue Ridge Partners, übermittelt durch news aktuell