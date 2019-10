Blue Prism wird von einem unabhängigen Forschungsunternehmen als Führungsgröße im Bereich RPA bezeichnet

Laut dem Bericht "bietet Blue Prism eine sichere, skalierbare undzentrale Steuerung"London und Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Blue Prism (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2621640-1&h=3326031857&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2621640-1%26h%3D1445663649%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2621640-1%2526h%253D1062584794%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.blueprism.com%25252F%2526a%253DBlue%252BPrism%26a%3DBlue%2BPrism&a=Blue+Prism) kann seine herausragende Position imBereich der robotergesteuerten Prozessautomatisierung (RoboticProcess Automation, RPA) weiterhin unterstreichen. Das Unternehmenist im Bericht The Forrester Wave(TM) Robotic Process Automation, Q42019 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2621640-1&h=1556354767&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2621640-1%26h%3D3712180959%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2621640-1%2526h%253D3179567021%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.blueprism.com%25252Fresources%25252Fwhite-papers%25252Fforrester-wave-2019-rpa%25252F%25253Futm_source%25253Dnone%252526utm_medium%25253Dpress-release%252526utm_campaign%25253Dgl-wc-2019-10-23-forrester-wave-rpa-2019%252526utm_content%25253Dforrester-wave-rpa-2019%2526a%253DThe%252BForrester%252BWave%2525E2%252584%2525A2%25253A%252BRobotic%252BProcess%252BAutomation%25252C%252BQ4%252B2019%26a%3DThe%2BForrester%2BWave%25E2%2584%25A2%25C2%25A0Robotic%2BProcess%2BAutomation%252C%2BQ4%2B2019&a=The+Forrester+Wave%E2%84%A2%C2%A0Robotic+Process+Automation%2C+Q4+2019) alsFührungsgröße anerkannt worden. Als eines von 15 in den Berichteinbezogenen Anbietern erhielt Blue Prism allein in der Kategorie"Aktuelles Angebot" die bestmögliche Bewertung sowohl bei denKriterien "Skalierungsfaktoren" als auch "Governance, SaaS undCommunity". Darüber hinaus erhielt das Unternehmen die bestmöglicheBewertung in der Kategorie "Marktpräsenz" und in der Kategorie"Strategie" sowohl bei den Kriterien "Partnerschaft, Marktplatz undCommunity" als auch bei den Kriterien "Produkt-Roadmap undDifferenzierung".Weiter heißt es in dem Bericht: "Blue Prism zeigt eine starkeInnovations-Roadmap... Die Thoughtonomy-Akquisition bringt einenbedarfsgerechten Pool an digitalen Arbeitskräften und aktuellenBlue-Prism-Initiativen mit sich, wodurch die Innovationsgeschichtefortsetzen wird."Mit Blick auf den RPA-Sektor zeigt der Bericht auf, wie sich dieeinzelnen Anbieter messen und Infrastruktur- und Betriebsteams dabeihelfen, die richtigen Lösungen auszuwählen. Die Grundlage für dieAufnahme in den Bericht bedeutete, dass die zur TeilnahmeeingeladenenUnternehmen in der Lage sein mussten, eine signifikante Präsenz inbestimmten Bereichen zu haben, wie z. B. umfangreicheRPA-Funktionalität, Aktivität in mehreren Regionen und Erzeugen eineshohen Maßes an Kundeninteresse. Nach der Auswahl wurden die 15Unternehmen anhand von 25 Kriterien in drei spezifischen Kategorien -aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz - bewertet."Von unserer ersten Produkteinführung an hat sich Blue Prism alsführender Automatisierungs-Motor für Unternehmen etabliert", sagtAlastair Bathgate, CEO von Blue Prism. "Dieser Bericht nennt einigeunserer wichtigsten Merkmale, insbesondere in Bezug aufSkalierbarkeit und Sicherheit, die unseren Kunden eine beispielloseoperative Flexibilität ermöglichen. Wir glauben, dass die Bezeichnungals Führungsgröße in diesem Forrester-Wave-Bericht einen Beweis fürdiesen Fokus sowie die Qualität und harte Arbeit unseres globalenTeams darstellt."Der Bericht Forrester Wave(TM): Robotic Process Automation, Q42019 steht hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2621640-1&h=2261542013&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2621640-1%26h%3D1465373205%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2621640-1%2526h%253D3575307586%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.blueprism.com%25252Fresources%25252Fwhite-papers%25252Fforrester-wave-2019-rpa%25252F%25253Futm_source%25253Dnone%252526utm_medium%25253Dpress-release%252526utm_campaign%25253Dgl-wc-2019-10-23-forrester-wave-rpa-2019%252526utm_content%25253Dforrester-wave-rpa-2019%2526a%253Dhere%26a%3Dhier&a=hier) zur Verfügung (Englisch). Erfahren Sie mehr zu den AngebotenConnected-RPA von Blue Prism (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2621640-1&h=2952741156&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2621640-1%26h%3D2409200751%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2621640-1%2526h%253D1337562299%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.blueprism.com%25252Fwhat-is-connected-rpa%25252F%2526a%253DBlue%252BPrism%252527s%252Bconnected-RPA%26a%3DConnected-RPA%2Bvon%2BBlue%2BPrism&a=Connected-RPA+von+Blue+Prism) und Thoughtonomy SaaS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2621640-1&h=4154344700&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2621640-1%26h%3D1496766932%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2621640-1%2526h%253D865438950%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fthoughtonomy.com%25252Fproducts%2526a%253DThoughtonomy%252BSaaS%26a%3DThoughtonomy%2BSaaS&a=Thoughtonomy+SaaS).Informationen zu Blue PrismIn der digitalen Wirtschaft, in der Start-ups immer wieder dieMärkte verändern, können nur die agilsten und innovativstenUnternehmen erfolgreich bestehen und wachsen. Wir bei Blue Prismhaben Pionierarbeit auf dem Gebiet von robotergesteuerterProzessautomatisierung (Robotic Process Automation, RPA) geleistet,die sich als bewährte, sichere Lösung für intelligenteAutomatisierung bei Fortune 500-Unternehmen und im öffentlichenSektor etabliert hat. Jetzt stellen wir Connected-RPA mitUnterstützung des Digital Exchange (DX) App-Store bereit, wasinternes Unternehmertum mit den Möglichkeiten kollektiverInnovationsarbeit verbindet.Mit Connected-RPA von Blue Prism können unternehmenskritischeProzesse automatisiert und ausgeführt werden. Das gibt IhrenMitarbeitern die Freiheit, sich kreativeren und sinnvollerenTätigkeiten zu widmen. Mehr als 1.500 Kunden weltweit nutzen dieDigital Workforce von Blue Prism mit Bereitstellung in der Cloud odervor Ort und zudem als SaaS-Angebot unter dem Namen Thoughtonomy. Sowerden Mitarbeiter in die Lage versetzt, Milliarden von Transaktionenzu automatisieren, mit dem Ergebnis, dass Unternehmen HunderteMillionen zusätzlicher Arbeitsstunden erhalten. 