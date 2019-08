Blue Prism ernennt Eric Verniaut zum Chief Operating Officer mit Verantwortung für globales Umsatzwachstum und Kundenerfolg

Das Unternehmen stellt die erfahrene Führungskraft fürEnterprise-Software ein, um die Bereiche Kunden, Partner, Vertriebund Marketing weiter voranzubringenLondon und Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Blue Prism (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2549843-1&h=935433364&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2549843-1%26h%3D1031979249%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2549843-1%2526h%253D2955061161%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.blueprism.com%25252Finvestors%2526a%253DBlue%252BPrism%26a%3DBlue%2BPrism&a=Blue+Prism) (AIM: PRSM), Eric Verniautist neuer Chief Operating Officer von Blue Prism, wie dasUnternehmen, ein weltweit führender Anbieter von Robotic ProcessAutomation (RPA), heute bekannt gab.Eric Verniaut verfügt über 30 Jahre Erfahrung in derTechnologiebranche, vor allem in den Bereichen Enterprise-Software,Professional Services und Solutions Sales. Er übernimmt die sofortigeVerantwortung für sämtliche Vermarktungstätigkeiten, inklusiveVertrieb, Field Marketing, Partnermanagement, Globalisierung,Kundendienst und Support."Mit der Benennung von Eric Verniaut führen wir die weltweiteWachstumsgeschichte von Blue Prism fort", sagte CEO AlastairBathgate. "Das Unternehmen ist im Vergleich zum letzten Jahr um dasDreifache gewachsen. Das Know-how und die Erfahrung von Eric Verniautverstärken das Unternehmen auf allen Ebenen. Der Markt für RPA- undAutomatisierungs-Tools verändert sich rapide. Es freut mich, dass wirEric Verniaut gewonnen haben, der im Zuge unserer Anpassungs- undExpansionsstrategie das Wachstum weiter vorantreibt."Eric Verniaut bringt umfassende Erfahrung im Vertrieb, derVerbesserung von Abläufen und der globalen Vermarktung ein, um dieCustomer-Success-Initiativen von Blue Prism zu sichern und dieglobale Expansion von Blue Prism auf den Märkten Nordamerikas,Europas und Asiens weiter zu fördern."Während meines Berufslebens habe ich zusammen mit Kunden aus derganzen Welt daran gearbeitet, mit Hilfe von Innovation gegenseitigenWert zu schaffen", sagte Eric Verniaut, Chief Operating Officer beiBlue Prism. "Blue Prism bietet für die Automatisierungunternehmenskritischer Prozesse eine smarte Lösung und ich freuemich, Teil eines hoch innovativen Unternehmens zu sein und unserenKunden dabei zu helfen, RPA umfassend umzusetzen, um in der digitalenÄra erfolgreich zu sein."Vor seiner Tätigkeit bei Blue Prism war Eric Verniaut acht Jahrebei SAP tätig, zuletzt als Chief Business Officer für die RegionenEMEA, MEE und Greater China. Dem Vorstand verantwortlich, bestandseine Aufgabe darin, Umsatz- und Gewinnwachstum zu gewährleisten,Effizienz zu maximieren und die Gesamtleistung regionalerVertriebsteams voranzubringen. Vor seiner Tätigkeit bei SAP war EricVerniaut bei Lawson Software beschäftigt, einem US-amerikanischenAnbieter von ERP-Lösungen für den Mittelstand. Dort leitete er alsVice President den globalen Vertrieb und Services für die M3Industries.Über Blue PrismIn der digitalen Wirtschaft, in der Start-ups Märkte verändern,können nur die agilsten und innovativsten Unternehmen erfolgreichbestehen und wachsen. Wir haben Pionierarbeit auf dem Gebiet derRobotic Process Automation (RPA) geleistet, die sich alsvertrauenswürdige, sichere und intelligente Automatisierungslösungfür den Fortune-500-Markt und den öffentlichen Sektor etabliert hat.Jetzt stellen wir Connected-RPA mit Unterstützung des DigitalExchange (DX) App-Store bereit, was internes Unternehmertum mit denMöglichkeiten von kollaborativer Innovation verbindet.Mit Connected-RPA von Blue Prism können unternehmenskritischeProzesse automatisiert werden, und es gibt Mitarbeitern die Freiheit,sich kreativeren und sinnvolleren Tätigkeiten zu widmen. Mehr als1.500 Kunden weltweit nutzen die Digital Workforce von Blue Prism mitBereitstellung in der Cloud oder vor Ort und zudem als SaaS-Angebotunter dem Namen Thoughtonomy. Mehr als1.500 Kunden weltweit nutzen die Digital Workforce von Blue Prism mitBereitstellung in der Cloud oder vor Ort und zudem als SaaS-Angebotunter dem Namen Thoughtonomy. So werden Mitarbeiter in die Lageversetzt, Milliarden von Transaktionen zu automatisieren, mit demErgebnis, dass Unternehmen Hunderte Millionen zusätzlicherArbeitsstunden erhalten. 