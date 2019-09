Blue Prism bringt intelligente Automatisierung auf das nächste Level

Neue cloudoptimierte Funktionen für die Digital Workforceermöglichen schnellere, sichere und benutzerfreundliche Prozesse.London und Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Ab heute ist dieneuste Version der Connected-RPA-Lösung (Enterprise V6.6 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2571288-1&h=3724078664&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2571288-1%26h%3D1512780553%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2571288-1%2526h%253D1752386695%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.blueprism.com%25252Fproduct%25252Fplatform%2526a%253DEnterprise%252BV6.6%26a%3DEnterprise%2BV6.6&a=Enterprise+V6.6))von Blue Prism (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2571288-1&h=2207048511&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2571288-1%26h%3D1495864338%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2571288-1%2526h%253D1258234527%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.blueprism.com%25252Fwho-we-are%25252Finvestors%2526a%253DBlue%252BPrism%252B%26a%3DBlue%2BPrism%2B&a=Blue+Prism%C2%A0)(AIM: PRSM), dem führenden Anbieter fürRobotic Process Automation (RPA), verfügbar. Die neuen Funktionen fürdie Digital Workforce, bestehend aus Software-Robotern, ermöglicheneine bessere Skalierbarkeit und Ausrichtung der Automatisierung anstrategischen Gesichtspunkten. Unternehmen können so hinsichtlichReaktionsfähigkeit, Kollaboration, Innovationsaustausch und derBereitstellung neuer Dienstleistungen unterstützt werden.Die neuesten Sicherheits-, Availability - und Usability-Funktionensind ab sofort sowohl On-premise, als auch in der Cloud verfügbar.Blue Prism bietet eine ganzheitlich konzipierterAutomatisierungsplattform mit Zugang auf "digitale Arbeitskräfte"sowohl aus der Cloud als auch dem Digital Exchange (DX) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2571288-1&h=314836625&u=https%3A%2F%2Fdigitalexchange.blueprism.com%2Fdx%2F&a=Digital+Exchange+(DX)).Der DX von Blue Prism ist eine Art "App Store" für intelligenteAutomatisierung. Er besteht aus Hunderten von Anwendungen, die fürKunden, Reseller und Partner jederzeit zum Download bereit stehen.Das Angebot entsteht durch die Zusammenarbeit von Blue Prism undUnternehmen wie ABBYY, Appian und Google. Dadurch können Partner ihreLeistungen für den Einsatz in zahlreiche Branchen zur Verfügungstellen. Der DX bietet aktuell mehr als 150 Google-APIs, so dassAnwender ihre digitalen Arbeitskräfte jederzeit um intelligenteAutomatisierungsfunktionen erweitern können."Damit RPA ihr volles Potenzial entfalten kann, muss dieeinfachere Bereitstellung, Nutzung und Integration der Technologie inbestehende Unternehmenssysteme und -standards im Mittelpunkt stehen",sagt Maureen Fleming, Program Vice President, Intelligent ProcessAutomation bei IDC. "Dies gilt auch für die Bereitstellung sichererRPA-Cloud-Services und die Möglichkeit für Nutzer, ihreAutomatisierungsprojekte einfach zu testen, umzusetzen und zuskalieren.Einfacher Zugang und flexible BereitstellungUm die Akzeptanz von RPA zu unterstützen, bietet Blue Prism absofort kostenlose Testversionen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2571288-1&h=2074139924&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2571288-1%26h%3D3377615051%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2571288-1%2526h%253D2002857115%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.blueprism.com%25252Fget-started%2526a%253Dfree%252Bon-premises%252Band%252Bcloud%252Btrials%26a%3DGratis-Tests%2Bf%25C3%25BCr%2Bdie%2BVor-Ort-%2Bund%2BCloud-Version&a=kostenlose+Testversionen) für dieOn-premise- und Cloudvariante seiner Connected-RPA-Lösung an,inklusive Sicherheitssupport auf Regierungsebene.Damit Nutzer, die die On-Premise-Testversion zum ersten Malnutzen, einen raschen Einstieg in das System finden und damitvertraut werden, bietet v6.6 einenDatenbank-Konfigurationsassistenten, vereinfachteLizenzierungsmöglichkeiten und eine "Getting-Started"-Tour.Die Cloud- Testversion auf Azure wurde von Blue Prism-Nutzernbereits erfolgreich eingesetzt und steht schon bald in weiterenCloud-Umgebungen zur Verfügung, darunter AWS, Google, IBM und Oracle.Durch dieses neue DX-Angebot bekommen Nutzer Zugriff auf dieMicrosoft-Testversion von Blue Prism. Auch Google Cloud-Anwenderhaben dadurch einen besseren Zugang auf weitere, einfach einsetzbareFunktionalitäten.Das v6.6-Testangebot umfasst:- On-Premise-Test: Für neue Blue Prism-Nutzer, die die intelligenteAutomatisierungsplattform in ihrer eigenen IT-Landschaftausprobieren wollen.- Cloud-Test auf Azure: Diese Quick-Start-Version für neue undbestehende Blue Prism-Kunden liefert das volle Leistungsspektrumeiner Digital Workforce auf Microsoft Azure. Sie stellt denBenutzern eine einzelne, voll funktionsfähige Blue Prism-Instanzauf einer virtuellen Maschine kostenlos für den Testzeitraum zurVerfügung; die Benutzer müssen nur für den Verbrauch der AzureCloud bezahlen.FIPS-Compliance und höhere Sicherheitv6.6 erfüllt staatliche Anforderungen mittels FIPS-Compliance. BeiFIPS (Federal Information Processing Standards) handelt es sich umeine Reihe von Standards, die Methoden der Dokumentenverarbeitung,Verschlüsselungsalgorithmen und andere informationstechnischeStandards für den Einsatz in nicht-militärischen Regierungsbehördenund bei staatlichen Auftragnehmern und Anbietern, die mit staatlichenund Regierungsbehörden zusammenarbeiten, beschreiben. Die Kombinationaus FIPS-Compliance und der Verfügbarkeit von Blue Prism alsFedRAMP-konformer Cloud-Dienst auf Azure liefert die ideale Lösungfür Regierungsbehörden.ProduktivitätsgewinnDer Funktionsumfang von Blue Prisms Data Gateways wurde erweitert.Für Nutzer bedeutet das eine leichtere Verwaltung des mit Blue Prismgenerierten Datenvolumens und eine optimierte Datenhaltung.Verbesserungen gibt es in drei Kernbereichen:1. Data Gateways-Informationsspeicher: Informationen bleiben auchdann erhalten und werden gespeichert, wenn das Senden der Daten aneinen Endpunkt durch Data Gateways fehlschlägt.2. Momentaufnahmen der Arbeitswarteschlange zur Analyse: Nutzerkönnen Momentaufnahmen der Arbeitswarteschlange zusammen mitSitzungsprotokollen, veröffentlichten Dashboards und ausgewähltenObjektdaten an externe Endpunkte senden. Damit erweitert sich dasDatenspektrum, das für externe Reporting-Tools undDatenspeichersysteme zur Verfügung steht.3. Verbesserungen bei Datenbankwartung und Archivierung: DerArchivierungsmechanismus für Sitzungsprotokolle, mit dem Datenzwischen Server und Client übertragen werden, wurde teilweisegeändert, um große Datenpakete aufzuteilen. Dadurch reduziert sichdie innerhalb der Blue Prism-Datenbank gespeicherteInformationsmenge, was eine effizientere Datenbankwartungermöglicht."Wir haben den Zugang zu unserem Connected-RPA-Angebot sowohlOn-Premise als auch in der Cloud vereinfacht, damit es umfassendereingesetzt werden kann", sagt Dave Moss, CTO und Mitgründer von BluePrism. "Diesen Flexibilitätsgewinn ermöglichen wir ohne Kompromissebei wichtigen Kernmerkmalen wie Sicherheit und Skalierbarkeit, fürdie Blue Prism steht."Für weitere Informationen klicken Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2571288-1&h=1849899293&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2571288-1%26h%3D664321054%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2571288-1%2526h%253D1393403851%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.blueprism.com%25252Fproduct%25252Fplatform%2526a%253Dclick%252Bhere%26a%3Dklicken%2BSie%2Bhier&a=klicken+Sie+hier).Über Blue PrismIn der digitalen Wirtschaft, in der Startups immer wieder dieMärkte verändern, können nur die agilsten und innovativstenUnternehmen erfolgreich bestehen und wachsen. Wir bei Blue Prismhaben Pionierarbeit auf dem Gebiet von Robotic Process Automation(RPA) geleistet, die sich als bewährte, sichere Lösung fürintelligente Automatisierung bei Fortune 500-Unternehmen und imöffentlichen Sektor etabliert hat. Jetzt stellen wir Connected-RPAmit Unterstützung des Digital Exchange (DX) App-Store bereit, wasinternes Unternehmertum mit den Möglichkeiten kollektiverInnovationsarbeit verbindet.Mit Connected-RPA von Blue Prism können unternehmenskritischeProzesse automatisiert und ausgeführt werden. Das gibt IhrenMitarbeitern die Freiheit, sich kreativeren und sinnvollerenTätigkeiten zu widmen. Mehr als 1.500 Kunden weltweit nutzen dieDigital Workforce von Blue Prism mit Bereitstellung in der Cloud odervor Ort und zudem als SaaS-Angebot unter dem Namen Thoughtonomy. Sowerden Mitarbeiter in die Lage versetzt, Milliarden von Transaktionenzu automatisieren, mit dem Ergebnis, dass Unternehmen HunderteMillionen zusätzlicher Arbeitsstunden zurückbekommen. Besuchen Sie www.blueprism.com, um mehr über Blue Prism (AIM: PRSM) zu erfahren. 