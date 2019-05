Blue Matter startet neues Unternehmen, Salience Learning

San Francisco (ots/PRNewswire) - Blue Matter gibt den Start seinesneuen 100%igen Tochterunternehmens, Salience Learning, bekannt. Dasneue Unternehmen ist eine Lern- und Entwicklungs(L&E)-Firma mitSpezialisierung auf Life Sciences.Das Team von Salience Learning setzt sich aus Experten derErwachsenenbildung und erfahrenen Fachkräften derLife-Sciences-Branche zusammen. Mit diesem gebündelten Fachwissenwendet das Unternehmen wissenschaftsbasierte Schulungsansätze an, umLife-Science-Unternehmen dabei zu unterstützen, auch komplexegeschäftliche Herausforderungen zu meistern.Mit dem Angebot sollen Fachkräfte unterstützt werden, ihrkritisches Denken zu verbessern; effektiver in Matrixumgebungen zuarbeiten; Daten effektiver zu nutzen, um Geschäftsergebnissevoranzubringen und das unternehmerische Denken zu verbessern. DasUnternehmen bietet auch Unterstützung an, die Effektivität vonL&E-Organisationen zu verbessern.Das Angebot von Salience Learning ist in drei Hauptbereicheaufgeteilt: 1.) "Programme" enthält individuell zugeschnittene undfertige Lösungen mit Schwerpunkt auf dem geschäftlichen Bedarf derBranche; 2.) "Services" bietet Unterstützung bei der Durchführungerfolgreicher Veranstaltungen und Programme an; 3.) "Strategie"umfasst ein individuelles Beratungsangebot, um den Schulungsbereicheines kompletten Unternehmens zu verbessern.Geschäftsführer von Salience Learning ist George Schmidt, eingeschäftsführender Gesellschafter von Blue Matter. AndereSchlüsselfiguren des Führungsteams sind Karen Foster, Head ofLearning Strategy and Solutions, und Krista Gerhard, Head of ClientServices.George Schmidt erklärte: "L&E-Teams stehen unter großem Druck,konkreten Einfluss auf das Geschäftsergebnis zu liefern. Unser Zielist es, uns auf die wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen zukonzentrieren, denen sich Life-Science-Unternehmen heute stellenmüssen, und sie dabei zu unterstützen, den Einfluss von L&E zuvergrößern. Unser Ansatz geht aber noch weiter. Wir legen viel Wertdarauf, bei jedem von uns konzipierten Programm die Grundprinzipiender Lernwissenschaften anzuwenden. Dies wird heute oftvernachlässigt. Wir wissen aber, dass es der Schlüssel ist, um denEinfluss von L&E auf die Geschäftsergebnisse zu maximieren."Das Salience Learning Team hat seine Standorte in den VereinigtenStaaten und Europa und bietet seinen Service für Kunden in der ganzenWelt an. Die Website Learning finden Sie unterwww.SalienceLearning.com.Informationen zu Blue MatterBlue Matter (www.bluematterconsulting.com) ist ein strategischesBeratungsunternehmen für die Life-Sciences-Branche, zu dessen Kundenführende Pharma- und Biotech-Unternehmen aus aller Welt zählen. DasUnternehmen ist auf die Entwicklung kommerzieller Strategien für diePre-Launch- und Launch-Phase von pharmazeutischen undbiotechnologischen Produkten spezialisiert, unterstützt seine Kundenjedoch auch bei Inline-Produkten und auf organisatorischer Ebene.Die Arbeit von Blue Matter erstreckt sich auf eine ganze Reihe vonTherapiefeldern, wobei der Schwerpunkt auf Onkologie und seltenenKrankheiten liegt.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/878977/Blue_Matter_Consulting.jpgPressekontakt:Craig Dunkleycdunkley@bluematterconsulting.com(919) 539-0658Original-Content von: Blue Matter Consulting, übermittelt durch news aktuell