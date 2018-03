Blue Matter gibt Schlüsselbesetzungen bekannt

San Francisco (ots/PRNewswire) - Blue Matter freut sich, zweiSchlüsselbesetzungen bekanntgeben zu dürfen: George Schmidt wirdManaging Partner, Tom Quirk wird Partner. Beide sind führend imeuropäischen Blue Matters-Geschäft aktiv und haben maßgeblich dazubeigetragen, die Präsenz der Firma in Europa auszubauen.George Schmidt ist seit 2015 bei Blue Matter tätig und hat diephysische Präsenz des Unternehmens in Europa etabliert. Erbegründete das Londoner Büro und begann mit dem Aufbau eines Teams inder gesamten Region. Das europäische Geschäft von Blue Matters hatsich seither zu einem starken Verbund mit Niederlassungen in London,Zürich und Berlin entwickelt.Aufgrund der exzellenten Arbeit des Teams konnte der europäischeUmsatz des Unternehmens allein im vergangenen Jahr verdoppelt werden,und für 2018 ist mit weiteren deutlichen Zuwächsen zu rechnen. AlsManaging Partner wird George für das weitere Wachstum in der Regionverantwortlich sein.George spielte auch bei der Entwicklung neuer Ressourcen für BlueMatter und seine Kunden eine Schlüsselrolle, einschließlichinnovativer Ansätze für die organisatorische Transformation und dasChange Management. Er war des Weiteren an der Entwicklung vonPathfinder(TM) beteiligt, einem Angebot, das es biopharmazeutischenUnternehmen aus der ganzen Welt ermöglicht, in den europäischen Markteinzutreten.George verfügt über 16 Jahre Beratungserfahrung im Bereich LifeSciences. Er diente zuvor im Rang eines Captain bei der United StatesArmy und hat einen MBA von der Darden School of Business derUniversity of Virginia, und zwei Bachelor of Science-Abschlüsse,verliehen von der Carnegie Mellon University.Tom Quirk ist seit 2016 bei Blue Matter tätig und hat, mit Sitz inZürich, maßgeblich an der europäischen Expansion von Blue Mattermitgewirkt. In seiner neuen Funktion wird Tom an George Schmidtberichten und Blue Matters weiteres Wachstum in ganz Europa mitverantworten.Tom berät seit 11 Jahren Unternehmen aus der LifeSciences-Industrie. Er absolvierte das Bioscience-Studium am KeckGraduate Institute für angewandte Biowissenschaften mit einemMaster-Abschluss und verfügt über einen dualen BA/BS-Abschluss derMarquette University.Informationen zu Blue MatterBlue Matter (www.bluematterconsulting.com) ist ein strategischesBeratungsunternehmen für die Life Sciences-Branche, zu dessen Kundenführende Pharma- und Biotech-Unternehmen aus aller Welt zählen. DasUnternehmen ist auf die Entwicklung kommerzieller Strategien für diePre-Launch- und Launch-Phase von pharmazeutischen undbiotechnologischen Produkten spezialisiert, unterstützt seine Kundenjedoch auch bei Inline-Produkten und auf organisatorischer Ebene.Die Arbeit von Blue Matter erstreckt sich auf eine ganze Reihe vonTherapiefeldern, wobei der Schwerpunkt auf Onkologie und seltenenKrankheiten liegt.Pressekontakt:Craig Dunkleycdunkley@bluematterconsulting.com(919) 539-0658Original-Content von: Blue Matter, übermittelt durch news aktuell