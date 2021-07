Blue Lagoon erhöht Anteilbesitz an Dome Mountain um 21,73 % auf 100 %

Quelle: IRW Press

21. Juli 2021 – Vancouver, British Columbia – Blue Lagoon Resources Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: BLLG; FWB 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Besitzanteile am Goldprojekt Dome Mountain konsolidiert hat und nun zu 100 % im Besitz des Projekts ist. Das Projekt Dome Mountain wird über die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Gavin Mines Inc. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



