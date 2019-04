Blue Cap veröffentlicht Geschäftsbericht 2018 und bestätigt die eingeleitete Dividendenpolitik

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Cap":

München (ots) - Der geprüfte Konzernumsatz steigt auf EUR 176,1Mio. bei einem EBITDA von EUR 11,5 Mio. und einer EBITDA-Quote von6,3 %. Damit wurden die vorläufigen Jahreszahlen bestätigt. Nach dempositiven Geschäftsjahr 2018 soll die im Vorjahr eingeleiteteDividendenpolitik fortgeführt werden.Die Blue Cap AG hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2018veröffentlicht. Der im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielteKonzernumsatz stieg im Vorjahresvergleich um ca. 24 Prozent auf EUR176,1 Mio. Euro. Das operative EBITDA betrug EUR 11,5 Mio. (VorjahrEUR 11,2 Mio.) und das vorläufige EBIT EUR 6,7 Mio. (Vorjahr EUR 8,5Mio.). Durch die gute Geschäftsentwicklung konnten Sondereffekte ausder Reorganisation von Uniplast-Knauer und erstmals nicht enthalteneErgebnisbeiträge von Biolink ausgeglichen werden. Das EBIT laginsbesondere aufgrund einer höheren Anlagenintensität und damit imKonzernvergleich höheren Abschreibungsquote bei Knauer-Uniplast unterdem Vorjahr.Der Konzernjahresüberschuss belief sich auf EUR 4,6 Mio. (VorjahrEUR 40,0 Mio.) und war bereinigt um neutrale Effekte, insbesondereaus dem im Vorjahr erfolgten profitablen Verkauf der BeteiligungBiolink, auf Vorjahresniveau. Das Eigenkapital der Unternehmensgruppelag zum 31.12.2018 mit EUR 57,8 Mio. über dem Vorjahr (EUR 57,3Mio.). Bei einer Bilanzsumme von EUR 151,0 Mio. betrug dieEigenkapitalquote zum Geschäftsjahresende 2018 ca. 38 Prozent.Das Beteiligungsportfolio wurde erfolgreich weiterentwickeltIm abgelaufenen Jahr konnten in allen Geschäftsbereichen weitereFortschritte in der operativen Entwicklung derPortfoliogesellschaften erzielt werden. Unter anderem wurde beiNeschen die bereits eingeleitete Digitalisierungsstrategiefortgeführt sowie die Produktivität durch Bündelung vonProduktionskapazitäten im Hauptwerk erhöht. Bei Nokra und Planatolwurden wichtige Neu- und Weiterentwicklungen des Produktportfoliosvorangetrieben und im Bereich Medizintechnik bei derTochtergesellschaft em-tec mit dem Neubau der neuen Hauptverwaltungam Firmensitz in Finning bei München begonnen. Auf einer Fläche vonca. 5.000 Quadratmetern entstehen dort moderne Büro- undProduktionsflächen sowie ein neues Entwicklungszentrum. Das neueBetriebsgebäude soll Mitte 2020 bezogen werden.Neben der operativen Weiterentwicklung der Tochtergesellschaftenwurde im abgelaufenen Geschäftsjahr der MedizintechnikherstellerWISAP profitabel an einen chinesischen Strategen veräußert sowie derVerpackungsspezialist Knauer-Uniplast erworben. "Mit der Akquisitionder Knauer-Uniplast Gruppe hat die Blue Cap ihre Strategie zurÜbernahme größerer Unternehmen erfolgreich fortgesetzt", so derVorstand Dr. Hannspeter Schubert. Unmittelbar nach dem Kauf wurde mitder Integration von Knauer-Uniplast in den Blue Cap Konzern begonnensowie wichtige Maßnahmen zur Erhöhung der Produktivität umgesetzt.Nach dem guten Geschäftsverlauf in 2018 haben Vorstand undAufsichtsrat der Blue Cap die im Vorjahr eingeleiteteDividendenpolitik erneut bestätigt und werden der am 7. Junistattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende vonEUR 0,25 je Aktie (Gesamtbetrag ca. EUR 1,0 Mio.) vorschlagen. "Inden kommenden Geschäftsjahren soll die Dividende bei erfolgreichenUnternehmensverkäufen oder einer deutlich positivenErgebnisentwicklung weiter erhöht werden", so Blue Cap-Vorstand Dr.Schubert.2019 entwickelt sich über PlanDer Start in das Jahr 2019 war insgesamt sowohl umsatz- als auchergebnisseitig positiv und über Plan. Insbesondere beiKnauer-Uniplast sind erste positive Effekte aus der eingeleitetenReorganisation sichtbar. Neben der weiteren operativen Entwicklungund Verbesserung der Ergebnisse der Tochtergesellschaften wird derFokus im laufenden Geschäftsjahr auf dem Ausbau desBeteiligungsportfolios über den Zukauf größerer Unternehmen sowieAdd-on Akquisitionen zur Ergänzung bestehender Tochtergesellschaftenliegen.Der vollständige Geschäftsbericht 2018 steht im Internet unterwww.blue-cap.de zum Download bereit.Über die Blue Cap AGDie Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete,kapitalmarktnotierte Unternehmensgruppe mit Sitz in München. Blue Capinvestiert als Beteiligungsgesellschaft speziell in mittelständischeNischenunternehmen mit Umsätzen zwischen 20 und 100 Mio. Euro.Derzeit befinden sich im Portfolio der Blue Cap Gruppe Unternehmenaus den Branchen Klebstoff- und Beschichtungstechnik,Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Metalltechnik sowieMedizintechnik. Zurzeit hält die Unternehmensgruppe meistmehrheitliche Anteile an insgesamt 10 Beteiligungsunternehmen. DieUnternehmen der Blue Cap Gruppe beschäftigen derzeit über 850Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. DieBlue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt undm:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E).www.blue-cap.dePressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelMartiusstraße 1 - 80802 Münchenpresse@wordup.deTel: +49(0)89 2 878 878 0Original-Content von: Blue Cap AG, übermittelt durch news aktuell