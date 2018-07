BlueWind Medical ernennt Dr. Roger R. Dmochowski, MD, MMHC, zum Chief Medical Officer

Herzlia, Israel (ots/PRNewswire) -BlueWind Medical, der Entwickler einer drahtlosenMiniatur-Neurostimulationsplattform für die Behandlung verschiedenerklinischer Indikationen, gab heute die Ernennung von Dr. Roger R.Dmochowski von der Vanderbilt University zum Chief Medical Officer(CMO) des Unternehmens bekannt. Dr. Dmochowski wird die klinischenVersuche leiten, darunter die bevorstehende entscheidende StudieOASIS (OverActive bladder StImulation System) zu RENOVA iStim(TM) fürdie Behandlung der überaktiven Blase (OAB, Overactive Bladder). Beider Studie, die erwartungsgemäß Anfang 2019 beginnen wird, sollinsgesamt 250 Patienten in bis zu 25 Kliniken in verschiedeneneuropäischen Ländern das Stimulationssystem RENOVA iStim(TM)implantiert werden.Dr. Dmochowski ist ein weltweit anerkannter Experte auf denGebieten Urologie, OAB und Inkontinenz. Er wurde für seineErrungenschaften bei der klinischen Behandlung von Inkontinenz mitdem Zimskind Award und dem Lifetime Achievement Award der UrodynamicsSociety ausgezeichnet und ist ein Fellow of the American College ofSurgeons, Mitglied der American Urological Association andInternational Continence Society sowie Treuhänder des American Boardof Urology. Der renommierte Wissenschaftler Dr. Dmochowski hat mehrals 320 Artikel, 100 Buchkapitel und 460 Kurzdarstellungenveröffentlicht, über 260 Vorträge bei verschiedenen nationalen wieinternationalen Konferenzen gehalten, Dutzende von OAB- undInkontinenzstudien geleitet bzw. an diesen mitgearbeitet, istChefredakteur von NeuroUrology and Urodynamics und sitzt imRedaktionsausschuss mehrerer wissenschaftlicher Fachzeitschriften.Dr. Dmochowski wird auch weiterhin in klinischen und akademischenPositionen an der Vanderbilt University sowie in anderen Positionender Ärztekammer tätig sein."Ich freue mich außerordentlich darauf, die klinische Studie zuRENOVA iStim(TM), das meiner Meinung nach einen maßgeblich positivenEinfluss auf das Leben der Patienten haben wird, medizinisch zubeaufsichtigen", so Dr. Dmochowski."Wir sind hocherfreut, Dr. Dmochowski offiziell in unserem Teambegrüßen zu dürfen, und wir sind davon überzeugt, dass er durch seinWissen, seine Erfahrung und seinen Enthusiasmus für BlueWind vonunschätzbarem Wert sein wird", bekräftigte Guri Oron, CEO beiBlueWind.Über BlueWind MedicalBlueWind Medical wurde 2010 von Rainbow Medical gegründet. DieGesellschaft entwickelt eine Plattformtechnologie von drahtlosenMiniaturneurostimulatoren, die mittels minimalinvasiver Chirurgieinjiziert oder implantiert und bei mehreren Indikationen angewandtwerden können. BlueWind Medical setzt die Bedürfnisse von Patientenan die erste Stelle und sein Team von erfahrenen und engagiertenTechnikern und Forschern schafft eine flexible, effektive Plattform,die die bisher bekannte Neurostimulation gewaltig verändern wird.Über Rainbow MedicalRainbow Medical (http://www.rainbowmd.com ) ist eine einzigartigeprivate operative Investmentgesellschaft, die Start-up-Unternehmenunterstützt und fördert, welche bahnbrechende Medizinprodukte, dieeinen maßgeblichen ungedeckten medizinischen Bedarf erfüllen, für dieunterschiedlichsten Fachgebiete der Medizin weiterentwickeln.Pressekontakt:erhaltenSie von:Frau Meital Levi Tal, meital@xmind.co.ilOriginal-Content von: Bluewind Medical, übermittelt durch news aktuell