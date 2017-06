BlueMatrix führt Postmaster ein und erweitert seinen weltweiten Fußabdruck bei der Veröffentlichung von Analysen

New York (ots/PRNewswire) - BlueMatrix, der weltweit größteHerausgeber von Finanzanalysen, hat Postmaster eingeführt, eineinternetbasierte Lösung für die Veröffentlichung und Verteilung derBerichte von Analyseanbietern.Postmaster befähigt Unternehmen, Analysen sicher und automatischan Aggregatoren, Analyseportale, Anbieter von Nischeninformationenund kundenspezifische Empfänger zu verteilen. Postmaster speicherthistorische Berichte in einer Bibliothek der Firmenmarke, die fürbestimmte Kunden verfügbar gemacht und als unternehmensweites Archivverwendet werden kann.Mit Postmaster können Anlagespezialisten alle Firmenkontakte undAbonnements verwalten und maßgeschneiderte Berichte an wichtigeKunden senden.Neben Postmaster wird auch der BlueMatrix Analyzer angeboten, eineLösung für die Sammlung und Verwaltung von Leserdaten sowohl aufMehr- als auch auf Einzelkontaktniveau. Nutzer von Postmaster könnendieses Werkzeug einsetzen, um bestehenden Ertrags- und Leserdaten inkundenspezifische Ertragsziele einzublenden.Mit der Einführung von Postmaster reagiert BlueMatrix aufVeränderungen im Geschäftsumfeld der Veröffentlichung von Analysen.Nachdem der Wert von Finanzanalysen verstärkt auf den Prüfstandgestellt wird, bietet Postmaster unabhängigen Anbietern von Analyseneine einheitliche Lösung für die Verteilung von Analysen beigleichzeitiger Minimierung der Verwaltungskosten.Simon Edwards, Head of Business Development, sagte: "Postmasterist eine interessante Erweiterung der Produktsuite von BlueMatrix;das Produkt verfügt über erstklassige Funktionen für die Verwaltungvon Kontakten und maßgeschneiderte Verteilung und es ist besondersfür Courier-Kunden interessant, welche die Visibilität ihrer Analysenin der Gemeinschaft der Vermögensverwalter erhöhen wollen."Die Einführung von Postmaster fällt mit den in MiFID IIdargestellten Reformen zusammen, die am 3. Januar 2018 in Europa inKraft treten. Eine der wichtigen, in MiFID II enthaltenen Richtlinienerfordert, dass Sell Side-Unternehmen die Analyse- vonHandelsaufträgen trennen und für ihre Analysen eine Gebühr verlangen.Mit dem Analyzer können Anbieter von Analysen die Leserdaten dazuverwenden, den Wert ihrer Analysen zu quantifizieren und einenmarktgerechten Preis zu verlangen.Patricia Horotan, Managing Member, erklärte: "MiFID II wird unterden Anbietern von Analysen zu einem stärker wettbewerbsorientierteUmfeld führen, da Redundanzen von Inhalten stark reduziert werden.Gleichzeitig werden die Veränderungen im Umfeld der Finanzanalyseneinzigartige Chancen bei der Veröffentlichung von Analysen bieten.Postmaster reagiert auf diese Chancen durch die Ermöglichung vonzielgerichteter Verteilung, erstklassigem Kontaktmanagement undWissen über die Lesers unter der Kunden."BlueMatrix ist überzeugt, dass MiFID II eine Chance für Anbietervon Nischenforschung bietet, besser bekannt zu werden und einenfairen Preis für ihre Analysen zu verlangen.Über BlueMatrixBlueMatrix ist der bestehende Goldstandard beiFinanzanalysesoftware und der weltweit größte Herausgeber vonAnlageforschung. Unser breites Spektrum von Anwendungsmöglichkeitenist in der Analysebranche einmalig und bietet Lösungen für Kunden,die von führenden internationalen Investmentbanken undVermögensverwaltungsunternehmen bis hin zu unabhängigenForschungsboutiquen reichen.BlueMatrix wurde 1999 gemeinsam von den Technologen PatriciaHorotan und Skye Hauptman gegründet, die das Unternehmen auch heutenoch leiten. Die beiden arbeiteten gemeinsam für Millennium Partners,UBS, Merrill Lynch, CIBC und Goldman Sachs. BlueMatrix istunvermindert seinen ursprünglichen Stärken verpflichtet, nämlichTransparenz, Neutralität, Vertrauen und Verantwortlichkeit. DerHauptsitz von BlueMatrix befindet sich in New York City und dasUnternehmen unterhält mit weltweit mehr als 100 MitarbeitendenNiederlassungen in London und Rumänien.Verkauf (Nord- und Südamerika):Simon Edwards(646) 723-2400Simon.Edwards@BlueMatrix.comVerkauf (EMEA):Martin Gollner+44 20 3198 9337Martin.Gollner@BlueMatrix.comLogo -http://mma.prnewswire.com/media/520317/BlueMatrix_Postmaster_Logo.jpgOriginal-Content von: BlueMatrix, übermittelt durch news aktuell