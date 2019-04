BlueLinx: War das alles?

An der Börse New York notiert die Aktie BlueLinx am 16.04.2019, 22:52 Uhr, mit dem Kurs von 24,94 USD. Die Aktie der BlueLinx wird dem Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir BlueLinx auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der BlueLinx beläuft sich mittlerweile auf 29,47 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 24,15 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -18,05 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 28,21 USD. Somit ist die Aktie mit -14,39 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Fundamental: BlueLinx ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,51 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,45 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von BlueLinx im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um BlueLinx. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".