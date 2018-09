Blucora: Jetzt wird’s richtig interessant

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Blucora, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 05.09.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 35,1 USD.

Unser Analystenteam hat Blucora auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 32,58 ist die Aktie von Blucora auf Basis der heutigen Notierungen 24 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Asset Management" (42,87) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Blucora konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Blucora auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Blucora-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 29,04 USD. Der letzte Schlusskurs (35,1 USD) weicht somit +20,87 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (36,53 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,91 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Blucora-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Blucora-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.