BluTV feiert die Premiere neuer Serien in Berlin

Berlin (ots) - BluTV, der führende Video-on-Demand Dienst derTürkei, feiert neue türkische Serien im Rahmen des Filmfestivals "DuBist Kino" in Berlin. "Du Bist Kino" ist ein Festival für türkischeFilme und Serien und findet am 1. und 2. Dezember im historischenKino Babylon in Berlin-Mitte statt. Hauptsponsor der Veranstaltungist BluTV.Im Rahmen des Festivals finden drei Special Screenings für BluTVOriginals Masum (Innocent), 7Yüz (7Faces) und Sifir Bir Adana (ZeroOne) statt. Die Serien sorgten für Schlagzeilen in der türkischenPresse und für großes Interesse bei internationalen Lizenznehmern.Tickets für die Veranstaltung sind unterhttp://www.babylonberlin.de/dubistkino.htm zu kaufen.Über BluTV:BluTV ist ein Unternehmen der Dogan Gruppe, der größtenMediengruppe der Türkei. Das Unternehmen wurde 2015 in Istanbulgegründet und wächst zu der führenden globalen Plattform fürtürkische Serien und Filme.BluTV ist in Deutschland und Europa verfügbar. So können ca. 4Millionen Türken und Türkischstämmige in Europa über die Webseitewww.blutv.com.tr , Apple- und Android-Apps von BluTV eine großeAuswahl türkischer Filme und Serien erreichen.