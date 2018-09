Unterföhring (ots) -6. September 2018. Deutscher Kinoerfolg mit Starbesetzung: In derBodyswitch-Komödie "Seitenwechsel" entdeckt Wotan Wilke Möhring dieFrau in sich, während Mina Tander mit ihrem breitbeinigen Gang somanchem coolen Typen die Show stiehlt. Daneben zeigt Jimi BlueOchsenknecht als Fußballspieler mit Lampenfieber seine weiche Seiteund Axel Stein sorgt als Möhrings zahlenverliebter Co-Trainer fürLacher. Wie aufregend es sein kann, sich wortwörtlich in den Partnerhineinzuversetzen, zeigt SAT.1 in der SevenPictures Kino-Koproduktion"Seitenwechsel" am Dienstag, 11. September 2018, um 20:15 Uhr zumersten Mal im Free-TV."Möhring (.) entdeckt die Frau im Manne und sorgt mit seinerfemininen Art - vor allem auf dem Fußballplatz und in der Kabine -für urkomische Momente. Wenn er etwa von der 'ersten Teilzeit'spricht oder er mit einer unangebrachten Erektion zu kämpfen hat,muss man einfach lachen." FOCUSFakten:* "Seitenwechsel" basiert auf dem brasilianischen Kinoerfolg "SeEu Fosse Você" ("Wenn ich Du wäre") aus dem Jahr 2006.* Fußball trifft Film: Bei den Dreharbeiten standen rund 80Union-Fans als Komparsen zur Verfügung. Für die sportlichen Szenenunterstützte außerdem Ex-Union-Spieler Steffen Baumgart als Berater."Seitenwechsel" - Fußballplatz gegen psychologische Praxis: "Weißtdu, wie anstrengend mein Job ist?" - "Nein, weil ich Fußball hasse!"Nach 16 Jahren Ehe haben sich Teresa (Mina Tander) und Alex (WotanWilke Möhring) nichts mehr zu sagen: Sie ist eine organisiertePsychologin, die Überraschungen hasst, er Fußballtrainer, der amliebsten Zeit auf dem Platz verbringt. Gerade als sie beschließen,sich trotz ihrer 15-jährigen Tochter Julia (Ruby O. Fee) scheiden zulassen, zieht ein Sturm auf, der alles verändert: Als das Paar amnächsten Morgen aufwacht, haben sie die Körper getauscht! So mussAlex alias Teresa mit Patient Leonard (Frederick Lau) über Gefühlesprechen, während Teresa im Körper ihres Mannes versucht, eineFußball-Mannschaft zu trainieren. Wie gut, dass ihr Co-Trainer Moritz(Axel Stein) mit seinen Statistiken zur Seite steht. Ist der Berufihres Mannes womöglich doch nicht so primitiv wie sie immer dachte?Gleichzeitig entdecken die beiden die Geheimnisse der fremden Körper.Werden die beiden ihre Ehe noch retten können?"Seitenwechsel" Am Dienstag, 11. September 2018, um 20:15 Uhr Zumersten Mal im Free-TV Deutschland 2016 Genre: Romantische KomödieRegie: Vivian NaefeBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Katja WiesKommunikation/PR Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 UnterföhringTel. +49 (89) 9507-1180 Katja.Wies@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Verena Lila Hartig Tel. +49 (89) 9507-1172Verena_Lila.Hartig@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Dr. Martin Emele,Katja Hofem, Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz: UnterföhringHRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell