Bloomsbury Publishing: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Bloomsbury Publishing, ein Unternehmen aus dem Markt "Telekommunikationsdienste", notiert aktuell (Stand 02:33 Uhr) mit 243.67 GBP sehr stark im Plus (+4.58 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Unser Analystenteam hat Bloomsbury Publishing auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Bloomsbury Publishing in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Sell" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Sell".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Bloomsbury Publishing beläuft sich mittlerweile auf 220,99 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 233 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5.43 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 232,55 GBP. Somit ist die Aktie mit +0.19 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Dividende: Bloomsbury Publishing schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,4 % und somit 0,62 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,78 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".