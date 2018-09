Bloomsbury Publishing: Verständliche Reaktion?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Bloomsbury Publishing, die im Segment "Veröffentlichung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 26.09.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 220 GBP.

Unser Analystenteam hat Bloomsbury Publishing auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Bloomsbury Publishing erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (215 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -2,27 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 220 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Bloomsbury Publishing erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 3,41 % ist Bloomsbury Publishing im Vergleich zum Branchendurchschnitt Media (3,01 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,4 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt acht Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bloomsbury Publishing. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.