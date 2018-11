Berlin (ots) -Wenn Berlin im Januar noch von winterlichen Grautönen geprägt seinwird, zeigen Landgard und die Initiative "Blumen - 1000 gute Gründe"die blumige Seite einer lebendigen Großstadt. Vom 18. bis 27. Januarwerden in der Blumenhalle 9 der Internationalen Grünen Woche Berlin2019 vielfältige urbane Kulissen mit Tausenden Blumen und Blütenvöllig neu inszeniert. Unter dem Motto "Blooming City: bunt -kreativ- natürlich" werden die Grüne Woche-Besucher zehn Tage langmit floraler Vielfalt und Ästhetik, spannenden Mitmach-Aktionen,Influencer-Aktionen vor Ort und einem Gewinnspiel für Blumen undPflanzen begeistert. Landgard ist eine der größten europäischen,genossenschaftlichen Vermarktungsorganisationen für Blumen undPflanzen sowie Obst und Gemüse und hat auch die Blumenhalle der IGW2018 gestaltet.Blühendes Wunder wieder in Halle 9Das Motto "Blooming City: bunt - kreativ- natürlich" besitzt abernoch weitere Facetten rund um die gesellschaftliche Relevanz einerbegrünten Stadt. Während Urban Gardening dabei die individuelleUmsetzung im Kleinen ist, geht es für die moderne Stadtplanung imKern um die Frage: Wie sehen die Städte aus, in denen wir zukünftigleben möchten? Für die aufwändige Umsetzung der attraktiven garten-und landschaftsbaulichen Gestaltungen zieht die Blumenhalle wieder indie 7.500 Quadratmeter große Halle 9, wo sie viele Jahrzehnte bis zumJahr 2015 angesiedelt war. Die urbanen Szenerien werden gestaltet mitmehr als 60.000 Blüten und über 30.000 wieder verwertbaren Paletten.Aufgrund der positiven Resonanz wird es in 2019 noch mehr Workshopsgeben, an denen die Besucher gegen eine geringe Gebühr teilnehmen undmit professioneller Anleitung moderne Werkstücke gestalten und mitnach Hause nehmen können. Neu ist 2019, dass die Besucher direkt inder Halle Blumen und Pflanzen auch selbst kaufen können.Berlin im Klimawandel - Kleingärtner tun etwas fürs WetterBerlins Kleingärtner bezeichnen sich selbst als"Urban-Gardening-Aktivisten der ersten Stunde", denn sie kümmern sichseit mehr als 100 Jahren um das Klima in der Hauptstadt. Auf derGrünen Woche 2019 zeigen die Gartenfreunde aus Berlin, Brandenburgund Niedersachsen, wie sie klimafreundlich und ökologisch gärtnernund wie sie sich auf die Veränderungen im eigenen Garten einstellen.Sie beraten die Grüne Woche-Besucher zur Pflanzenwahl und Gestaltungeiner Klimaoase in der Stadt. An den Ständen informieren dieHobbygärtner über naturnahes Gärtnern und machen es anhand vonUmwelt-Experimenten erlebbar.ZVG legt Fokus auf NachhaltigkeitDer Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) legt bei der kommendenGrünen Woche seinen Schwerpunkt auf das Thema "Nachhaltigkeit imGartenbau". Mit einem Nachhaltigkeitspfad werden die Leistungen derBranche im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit erlebbar gemacht.Besucher erhalten Einblick in die Vielfalt des deutschen Gartenbausmit seinen verschiedenen Fachrichtungen. Abwechslungsreiche Aktionenim Rahmen der Nachwuchskampagne "Gärtner. Der Zukunft gewachsen."zeigen zudem, wie innovativ und attraktiv der Beruf des Gärtners ist.Shoppen im GartenbaubereichAngebunden an die Blumenhalle 9 lädt der Gartenbaubereich derGrünen Woche in den Hallen 8.1, 10.1, 11.1 und 12 zum Shoppen ein.Die riesige Auswahl reicht von Sämereien, Knollen und Blumenzwiebelnüber Zubehör für Balkon, Terrasse und Garten bis zum Gewächshaus,Wintergarten und kompletten Gartenhaus. Darüber hinaus gibt es vieleAngebote für Haus und Haushalt.Weitere Informationen:Landgard Service GmbH, Unternehmenskommunikation,Nina Keune, Tel +49 28 39 59 1127, info@landgard.deZentralverband Gartenbau (ZVG), Elisa MarkulaTelefon: +49 (0)30 - 20 00 65-20, E-Mail: zvg.markula@g-net.deLandesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V,Anke Ziemer, Kommunikation, Telefon: +49 (0)30 3009 32-13,E-Mail: ziemer@gartenfreunde-berlin.de,E-Mail: info@gartenfreunde-berlin.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell