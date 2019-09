Bloomberg Tax nimmt vor IFA Congress in London 40 weitere Länder auf

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Bloomberg Tax & Accountinghat heute eine starke Erweiterung seines internationalenSteuerinformationsservice bekanntgegeben. Die Tools für Analyse,Kommentare und Praxisarbeit stehen jetzt für 40 weitere Länder zurVerfügung. Das Unternehmen wird diese Neuerungen in derAusstellungshalle (Nr. 10) beim 73. International Fiscal AssociationCongress in London vom 8.-12. September präsentieren.Bloomberg Tax liefert täglich brandaktuelle Nachrichten undEntwicklungen, fundierte Analysen und Kommentare zu aufkommendenTrends, ausführliche Informationen zu Doppelbesteuerungsabkommen undDiskussionen mit führenden internationalen Experten zu relevantenglobalen Steuerfragen, die für multinationale Unternehmen vonBedeutung sind - einschließlich wichtiger Erkenntnisse zurUmsatzsteuer von führenden inländischen Spezialisten in mehr als 125Gerichtsbarkeiten. Die 40 Länder, die in Bloomberg Tax aufgenommenwurden, sind rund um den Globus verteilt, darunter Länder in Afrika,Europa, dem Asien-Pazifik-Raum, Südamerika und der Karibik wie dieElfenbeinküste, Sri Lanka, Monaco, Andorra, das Commonwealth derBahamas und Barbados.Bloomberg Tax dehnt sein Netzwerk führender inländischerSpezialisten weiter aus, um seine beliebtesten Tools wie VATNavigator, BEPS Tracker, und International Withholding Tax ChartingTool durch praktische Erkenntnisse und Planungshilfe zu ergänzen. ImRahmen dieser Erweiterung wurden auch neue Country Guidesherausgegeben. Sie bieten einen Überblick der jeweiligenSteuerregelungen sowie detaillierte grenzüberschreitende Analysen,die für multinationale Unternehmen und ihre Berater von unschätzbaremWert sind. Alle Analysen werden auf dem neuesten Stand gehalten, umlaufende Entwicklungen zu reflektieren."Wir sind glücklich darüber, den diesjährigen IFA Congress alsPremier-Sponsor zu unterstützen und zu demonstrieren, wie unsereerweiterte Berichterstattung dem Fach dabei hilft, die zunehmendkomplexen und vielfältigen Regularien und Compliance-Anforderungenrund um den Globus zu beherrschen", sagte Lisa Fitzpatrick, Presidentvon Bloomberg Tax & Accounting. "Bloomberg Tax sieht es als seineAufgabe, unseren internationalen Kundenstamm mit umfassender undzeitnaher Analyse und Praxis-Tools zu versorgen, damit sie ihreSteuerstrategien optimal ausrichten können."Bloomberg Tax wird am Dienstag, den 10. September im Rahmen desIFA eine Podiumsdiskussion veranstalten. Dabei geht es um dieMaßnahmen verschiedener Gerichtsbarkeiten als Reaktion auf digitaleSteuerfragen sowie die zugrunde liegenden politischen Überlegungen.Die Veranstaltung findet von 16.00 bis 17.30 Uhr in der QueenElizabeth Hall im Southbank Centre statt. Die Liste der Redner:- Robert Stack, Managing Director, International Tax, Deloitte Tax- Annabelle Bailleul-Mirabaud, Partner, CMS Francis Lefebvre Avocats- Liz Chien, VP of Global Tax and Chief Tax Counsel, Ripple Labs- Andrew Cousins, Director, Transfer Pricing, Duff & Phelps- Rahul Mitra, Partner, Dhruva Advisors LLP, IndienFür weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Siehttps://pro.bloombergtax.com/2019-ifa-panel/.Informationen zu Bloomberg Tax & AccountingBloomberg Tax & Accounting ist ein führender Dienstleister imBereich Steuer- und Rechnungswesen mit Fokus auf Forschung,Nachrichten und Technologie. Er liefert aktuelle, fundierte undbelastbare Informationen, die eine sichere Planung und Complianceunterstützen. Unsere Flaggschiff-Plattform Bloomberg Tax kombiniertdie bewährte Expertise und Erkenntnisse führender Steuerexperten inunseren anerkannten Tax Management Portfolios(TM) mit integriertenNachrichten vom branchenführenden Daily Tax Report®, aussagekräftigenAnalysen und Einblicken, erstklassigen Quellen und zeitsparendenPraxis-Tools. Weitere Informationen finden Sie unterhttps://pro.bloombergtax.com.Die Technologielösungen von Bloomberg Tax & Accounting auf unserereigenen Advantage-Plattform helfen Fachkräften dabei, komplexeSteuer- und Kostenrechnungsprozesse zu vereinfachen, um das Risikobesser zu kontrollieren und die Profitabilität zu maximieren. WeitereInformationen finden Sie unter https://www.bloombergtaxtech.com/.Logo -http://mma.prnewswire.com/media/591597/Bloomberg_Tax_Logo.jpgPressekontakt:David Peikin703.341.5900dpeikin@bna.comOriginal-Content von: Bloomberg Tax & Accounting, übermittelt durch news aktuell