'Bloomberg': Microsoft hat Einigung über Übernahme von Github erzielt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Softwarekonzern Microsoft hat laut Kreisen eine Einigung über die Übernahme des Online-Dienstes GitHub erzielt.



Die Nachricht könnte offiziell am Montag verkündet werden, berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Sonntag unter Berufung auf Personen die mit dem Geschäft vertraut sind. Einzelheiten zu dem Kauf wurden nicht veröffentlicht. Der Unternehmenswert von GitHub lag laut Bloomberg im Jahr 2015 bei zwei Milliarden US-Dollar. GitHub ist ein webbasierter Online-Dienst, der Software-Entwicklungsprojekte auf seinen Servern bereitstellt./jsl