Bloomberg: Gibt es noch gesunden Menschenverstand?

Der IPO-Wahnsinn der vergangenen Woche ist Teil eines größeren Bildes, das in diesem Jahr Gestalt angenommen hat, und Robinhood-Händler sind ein großer Teil dessen, was dahinter steckt, berichtet Bloomberg an diesem Wochenende.

Pandemie-Leerlaufzeit

AirBnB Inc (NASDAQ:ABNB), DoorDash Inc (NYSE:DASH) und C3Ai Inc(NYSE:AI) sahen nach ihren Börsengängen in der vergangenen Woche jeweils eine Verdoppelung ihrer Bewertungen. Solche Ersttagsrallyes in diesem Jahr sind laut Bloomberg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung