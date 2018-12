Bloomberg Barclays Convertible Securities: Anleger aufgepasst!

Bloomberg Barclays Convertible Securities weist zum 04.12.2018 einen Kurs von 51,03 USD an der BörseNYSE Arca auf.

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Bloomberg Barclays Convertible Securities entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bloomberg Barclays Convertible Securities-Aktie hat einen Wert von 34,15. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (41,23). Wie auch beim RSI7 ist Bloomberg Barclays Convertible Securities auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 41,23). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Bloomberg Barclays Convertible Securities.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Bloomberg Barclays Convertible Securities-Aktie aktuell mit "Sell" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 0 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 0 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Sell" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (35 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -31,41 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 51,03 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Bloomberg Barclays Convertible Securities eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Bloomberg Barclays Convertible Securities auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Bloomberg Barclays Convertible Securities sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.