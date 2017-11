Bloomberg BNEF bewertet finanzielle Lage von LONGI Solar als Nummer 2 auf dem weltweiten PV-Markt

Peking (ots/PRNewswire) - Bloomberg New Energy Finance ist einführender Anbieter von Informationen über die Geschäftsdynamik undFinanzkraft von Unternehmen in der weltweiten Photovoltaik-Industrie(PV). Das "PV Module Maker Tiering System" des Unternehmens stellteine wichtige Grundlage für die Entscheidungsfindung von Insidern inder weltweiten PV-Branche dar. Zwei der bedeutendstenBewertungskriterien sind "Finanzierbarkeit" und "finanzielle Lage".Dem jüngsten 2017Q2 Ratingbericht zufolge schaffte LONGi Solar,das erst seit zwei Jahren auf dem Markt für PV-Module tätig ist, denSprung in die Liste der "Top 10 PV-Modul-Marken der Welt, die in denmeisten fremdfinanzierten Projekten zum Einsatz kommen", und diefinanzielle Lage des Unternehmens unter den Herstellern vonPV-Modulen wurde mit dem 2. Platz in der Welt und dem 1. Platz inChina bewertet.- LONGi Solar unter den weltweiten Top 10 der PV-Modul-Marken nachFinanzierbarkeit"Finanzierbarkeit" bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, dassProjekte, bei denen Solarprodukte zum Einsatz kommen, Darlehen ohneRückgriffmöglichkeit von Banken erhalten werden.Bloomberg New Energy Finance erstellte basierend auf den in seinerDatenbank verfolgten, zum Abschluss gebrachten Projekten,einschließlich 5.300 PV-Projekte in den vergangenen zwei Jahren, einRanking von fremdfinanzierten Marken von "Tier 1"-Modulherstellern,und LONGi Solar schaffte gleich den Sprung in die TOP10 (basierendauf Projekten ab Juni 2015).- Finanzielle Lage - Nr. 2 in der Welt, Nr. 1 in ChinaDas Z-Faktor-Modell von Altman ist ein Verhältnisindikator, derdie finanzielle Lage der Hersteller widerspiegelt, d. h. diefaktische Wahrscheinlichkeit der Insolvenz eines Unternehmens in denkommenden zwei Jahren. Ein Score von Z> 2,6 bewertet das Unternehmenals nicht insolvenzgefährdet, ein Score von 1,1Unternehmen in einer Grauzone und bei einem Score von Z<1,1 gilt dasUnternehmen als insolvenzgefährdet.Die Ergebnisse des Bloomberg-Berichts machen deutlich, dass im 2.Quartal des Jahres 2017 nur drei Hersteller von PV-Modulen als nichtinsolvenzgefährdet galten, und LONGi Solar ist das einzigechinesische Modulhersteller, der eine ausgezeichnete finanzielle Lagedemonstrieren konnte.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/602632/LONGi_Solar.jpgPressekontakt:Amy Ma+86-183-9213-1832mayy@longi-silicon.comOriginal-Content von: LONGi Solar, übermittelt durch news aktuell