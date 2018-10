– Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free: Kaufen, verkaufen oder halten?

Per 04.10.2018 wird für die Aktie - Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free am Heimatmarkt NYSE Arca der Kurs von 24,388 USD angezeigt.

Unser Analystenteam hat - Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber - Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free. Es gab insgesamt vier positive und fünf negative Tage. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält - Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält - Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Bei - Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei - Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer "Buy"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt - Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free für diese Stufe daher ein "Buy".

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der - Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die - Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 28,05, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,19, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.