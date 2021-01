Bloom Energy: Es locken neue Allzeithochs

Die Bloom Energy-Aktie startete am 30. Oktober auf einem Tief bei 12,37 US-Dollar ihren aktuellen Aufwärtstrend. Er verläuft sehr dynamisch und konnte im Dezember die Marke von 30,00 US-Dollar überwinden. Im Anschluss an das Hoch vom 28. Dezember bei 31,58 US-Dollar ging der Kurs in eine kleine Konsolidierung über.

Sie endete am 5. Januar auf einem Tief bei 27,00 US-Dollar



