Bloom Energy: Der Aufwärtstrend kann zunächst verteidigt werden

Im Anschluss an das Hoch vom 9. Oktober bei 23,38 US-Dollar ging die Bloom Energy-Aktie in eine Konsolidierung über. Sie endete am 30. Oktober auf einem Tief bei 12,37 US-Dollar. Anschließend startete eine dynamische Aufwärtsbewegung. Sie erreichte im Dezember ein erstes Hoch bei 31,04 US-Dollar.

Es konnte vor Weihnachten und in dieser Woche am Montag durch den Anstieg auf 31,58



