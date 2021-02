Bloom Energy Aktie: Die Zahlen können sich sehen lassen!

Der amerikanische Wasserstoff-Player Bloom Energy hat in der vergangenen Woche seine Bücher geöffnet und Einblick in die Zahlen zum vierten Quartal gewährt. Die Zahlen wussten durchaus zu gefallen. So konnte der Umsatz gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 16,8 Prozent auf 249,4 Mio. USD gesteigert werden. Das Ergebnis je Aktie lag bei minus 0,08 USD (non-GAAP) und bei minus 0,16 USD (GAAP). ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



