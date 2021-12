Bloom Energy Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Bloom Energy, die im Segment "Schwere elektrische Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 10.12.2021, 12:29 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 24.11 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Bloom Energy einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Bloom Energy jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bloom Energy heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 74,04 Punkten, zeigt also an, dass Bloom Energy überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Bloom Energy hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Bloom Energy-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Analysteneinschätzung: Für Bloom Energy liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 7 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bloom Energy vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 33,21 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (24,11 USD) könnte die Aktie damit um 37,76 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Bloom Energy-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Bloom Energy auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Bloom Energy sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.