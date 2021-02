Bloom Energy Aktie: Besser geht es kaum!

Die Hausse im Wasserstoffsektor hat der Aktie des amerikanischen Brennstoffzellenanbieters Bloom Energy in den vergangenen Monaten zu einem unglaublichen Höhenflug verholfen. Der Aufwärtstrend setzte Mitte März vergangenen Jahres ein, als der Kurs bis auf 3 USD zurückgefallen war. Seit November hat die Aufwärtsdynamik sogar noch einmal zugenommen, was man daran erkennen kann, dass der Abstand zur 50-Tage-Linie (EMA50) in den letzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung