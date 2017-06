Bonn (ots) - Die UNO-Flüchtlingshilfe, der deutsche Partner desFlüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) hat dieBlogger-Community in Deutschland eingeladen, sich am 20. Juni, demWeltflüchtlingstag, an einer Bloggerparade zu beteiligen. (Bei einerBloggerparade wird bundesweit gleichzeitig an einem Tag zu einemThema berichtet.)"Mit der Unterstützung der Bloggerinnen und Blogger in Deutschlandwollen wir erreichen, dass sich noch mehr Menschen mit dem ThemaFlucht auseinandersetzen und eine Petition des UNHCR an dieRegierungen der Welt unterzeichnen", so der Geschäftsführer derUNO-Flüchtlingshilfe, Peter Ruhenstroth-Bauer.Mit der UNHCR-Petition unter dem Motto "Wir stehen zusammen -#WithRefugees" werden die Regierungen dazu aufgerufen,sicherzustellen, dass jedes Flüchtlingskind eine Ausbildung erhältund jede Flüchtlingsfamilie an einem sicheren Platz leben kann. JederFlüchtling soll die Chance erhalten, zu arbeiten oder einen Beruf zuerlernen, um einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten zukönnen. Die Petition läuft, bis ein globaler Flüchtlingspakt, einsogenannter Global Compact, 2018 unterschrieben wird.Durch Konflikte und Verfolgung erreicht die Zahl der von Fluchtund Vertreibung betroffenen Menschen ein trauriges Rekordniveau:Jeder 113. Mensch auf der Welt ist entweder asylsuchend, im eigenenLand vertrieben oder Flüchtling. 65,3 Millionen Menschen mussten ihreHeimat verlassen und sind weltweit auf der Flucht. 33.972 Menschenfliehen im Durchschnitt pro Tag aufgrund von Konflikten undVerfolgung. 51 Prozent der Flüchtlinge weltweit sind jünger als 18Jahre."Die deutsche Blogger-Szene kann hier einen wichtigen Beitragleisten", so Ruhenstroth-Bauer", denn hinter jeder Zahl verbirgt sichein Mensch, ein Schicksal. Wir dürfen diese Menschen nicht im Stichlassen!"Die Petition kann online überwww.uno-fluechtlingshilfe.de/weltfluechtlingstag unterzeichnetwerden.Die UNO-Flüchtlingshilfe ist der deutsche Partner des UNHCR undunterstützt die weltweiten UNHCR-Programme sowie deutscheFlüchtlingsprojekte finanziell. Durch Informationsarbeit trägt dieUNO-Flüchtlingshilfe dazu bei, in unserer Gesellschaft auf das ThemaFlucht aufmerksam zu machen und Empathie für Flüchtlinge zu wecken.Weitere Informationen und Spenden online:www.uno-fluechtlingshilfe.de/spendenPressekontakt:Dietmar KappeTel. 0228 - 90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Fl?chtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell