Berlin (ots) - Das Brathendl gilt als das Traditionsessen auf demgrößten Volksfest der Welt - dem Oktoberfest. Ein willkommener Anlassfür die deutsche Geflügelwirtschaft das Hähnchen bzw. "Hendl" - wiees bayerisch genannt wird - kulinarisch zu zelebrieren. Unter demMotto "Wiesn & Hendl - Oktoberfestgenuss mit Hähnchen" hat dieBranche daher nach München zu ihrem zweiten Blogger-Kocheventeingeladen: Food- und Lifestyleblogger kochten gemeinsam mitVertretern der Hähnchenwirtschaft typisch bayerische Gerichte rund umdas Hähnchen. Das Besondere: Im Fokus stand das ganze Hähnchen undnicht allein die sonst beim Verbraucher so beliebten Teilstücke. "Wirmöchten zeigen, wie unkompliziert auch ein ganzes Hähnchen mit seinenvielfältigen Teilstücken für die unterschiedlichsten Gerichtezubereitet werden kann", sagt Rainer Wendt, Vorsitzender desBundesverbandes bäuerlicher Hähnchenerzeuger e. V. (BVH) undVizepräsident des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschafte. V. (ZDG). Ob Hähnchenbrust mit Obatzda auf Brot, eineHähnchen-Grießnockerl-Suppe oder ein Hähnchen-Biergulasch - alleGerichte wurden unter Anleitung von zwei Profiköchen aus denTeilstücken eines ganzen Hähnchens zubereitet. Und natürlich durftedas klassische Backhendl aus dem Ofen als Hauptspeise auch nichtfehlen.Kulinarische Reise und viele Gespräche rund ums das Lebensmittel"Hähnchen"Lifestyleblogger Philipp Stehler zeigt sich begeistert von denRezepten und Tipps der Köche: "Es ist wirklich toll, malmitzukriegen, was man aus Essen machen kann". Denn während desgemeinsamen Zubereitens wurden allerhand Fragen sowie Tipps & Tricksdurch die Profiköche beantwortet: Wie tranchiere ich ein Hähnchenrichtig? Wie wird das Schenkelfleisch fachmännisch ausgelöst? Oderwie bekommt man das Hähnchenfleisch besonders saftig? "Uns war aberauch wichtig mit den Bloggern über das Thema Erzeugung ins Gesprächzu kommen - der Genuss von Lebensmitteln und das Wissen darum, wiesie heute erzeugt werden, sind für uns eng miteinander verbunden",ergänzt Rainer Wendt die Idee hinter dem gemeinsamen Kochen. Und dieTeilnehmer haben dieses Gesprächsangebot dankbar aufgegriffen. "Ichbin wirklich positiv überrascht. Ich habe einiges gehört, worüber mansonst nicht redet", so die Foodbloggerin Michelle Spring begeistertüber den Dialog mit der Hähnchenwirtschaft. Auch Ann-Christin Weberresümiert: "Ich habe viel gelernt, konnte viele Fragen stellen undkann das meinen Lesern jetzt mitteilen. Und da auch ein bisschenVerbesserungsarbeit leisten." Über die vielen wertvollen Gesprächefreuten sich aber auch die Vertreter der Hähnchenwirtschaft, wieMarlene Wohlfrom: "Da ist ganz viel Tierwohl mittlerweile bei - dasist eine tolle Sache. Deswegen finde ich es gut, mit Leuten hier inKontakt zu treten."Eindrücke vom Event: Film & Rezepte aufhttps://welove.deutsches-gefluegel.de/Mit wie viel Spaß und Freude während des Events "Hähnchen &Oktoberfest" gemeinsamen tranchiert, geschnitten, gekocht, gebraten,gegessen und diskutiert wurde, zeigt ein rund dreiminütiger Film aufwelove.deutsches-geflügel.de. Hier gibt es neben vielen Eindrückenvom Kochevent auch alle Oktoberfest-Rezepte sowie viele weiterekulinarische Kreationen zum Nachkochen.