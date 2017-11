Unterföhring (ots) -- Zwei neue Folgen am Montag, 4. Dezember um 20.15 Uhr nur auf Sky- Herausforderungen der nächsten beiden Episoden: Trend Food,Burger, Wachteln und verschiedene Küchen-Utensilien29. November 2017 - Das Feld der "MasterClass" lichtet sich: Nurnoch sechs Kandidaten sind noch im Rennen um den begehrten Titel, eineigenes Kochbuch und das Preisgeld von 100.000 Euro. In der nächstenTeam-Challenge müssen sie ein Zwei-Gänge-Menü mit Sardinen und einemDry-Aged Duroc-Koteletts zum Thema "Trend Food" zubereiten. Verkostetwerden die Gerichte der Hobbyküche dieses Mal von sehranspruchsvollen Gaumen: neun bekannte Food- und Lifestylebloggersowie Journalisten bewerten ihre Gerichte. Das schwächste Team mussim Anschluss in den Pressure Test, in dem es dieses Mal um dieZubereitung eines möglichst kreativen Burgers geht. Dieanspruchsvolle "MasterChef"-Jury bestimmt am Schluss, wer die Showverlassen muss.Die verbleibenden fünf Kandidaten müssen im Anschluss eineausgelöste gestopfte Wachtel zubereiten. Jurorin Sybille Schönbergerzeigt ihnen, wie es geht. "Die Herausforderung besteht darin, dieWachtel komplett auszulösen und vorsichtig zu füllen. Da muss mansehr fein und filigran arbeiten", so die Sterneköchin. Der Sieger derChallenge ist nicht nur eine Runde weiter, sondern darf auch dienächste Herausforderung für seine Mitstreiter bestimmen. Diesmalwerden nämlich verschiedene Küchenutensilien verteilt. Mit dabei:eine Aufschnittmaschine, ein Schnellkochtopf, eine Nudelmaschine undein Sous-vide-Stick. Wer mit diesen Geräten welches Gericht für die"MasterChef"-Jury zaubert und wer die Küche verlassen muss, sehen SkyZuschauer am 4. Dezember um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 sowie aufSky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.Über "MasterChef":"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mitüber 300 Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten, sie istin 52 Ländern on air. In Australien gilt sie als erfolgreichsteTV-Sendung aller Zeiten. In 24 Episoden wird Deutschlands besterHobbykoch gesucht. Das Teilnehmerfeld besteht zu Beginn aus denbesten 40 Hobbyköchen Deutschlands. Nach diversen Ausscheidungsrundenziehen 24 von ihnen in die sogenannte "Master Class" ein. Eine(r) vonihnen wird im Finale zum Sieger gekürt. Im Laufe der Staffel müssensich die Hobbyköche verschiedenen Aufgaben rund ums Kochen undAnrichten stellen. Diese sind als Team- und Einzelwettbewerbe oderals Duelle gestaltet. So haben die Kandidaten von Sendung zu Sendungdie Chance, eine Runde weiterzukommen, um am Ende nicht nur denbegehrten Titel "MasterChef" zu führen, sondern auch 100.000 Euro undein persönliches Kochbuch ihr Eigen nennen zu dürfen. Bewertet werdendie Kandidaten von einer hochkarätigen Jury bestehend aus TV- undSterneköchen Nelson Müller, Ralf Zacherl, Sterneköchin SybilleSchönberger und Sommelier Justin Leone. Produziert wird dieKoch-Castingshow von Endemol Shine Germany. Originaltitel:"MasterChef" Deutschland, zweite Staffel, Show, 24 Episoden alsDoppelfolgen, je ca. 50 Minuten, D 2017.Über Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreicheine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusivenShowformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohlaus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigeninternationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTVsteht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kundenzur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paketerhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go undSky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand:September 2017).Pressekontakt:Stephanie SchlayerExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandInstagram: SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel. +49 89 9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell