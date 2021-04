Dublin (ots/PRNewswire) - EnigmaSoft Limited ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass seine App SpyHunter 5 die "Deceptor Fighter"-Zertifizierung von AppEsteem erhalten hat. Diese Zertifizierung wird an Anti-Malware-Software vergeben, die den strengen UwS-Zertifizierungsprüfungen (Unwanted Software) von AppEsteem entspricht. Der Test misst, wie genau und effizient ein Sicherheitsprodukt Apps erkennt, die AppEsteem zuvor entweder als "betrügerisch" ("deceptors") eingestuft oder als "sauber" ("clean") zertifiziert hat. Die Ergebnisse der UwS-Zertifizierungsprüfungen finden Sie auf https://customer.appesteem.com/home/deceptorfighters (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3143206-1&h=2781348492&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3143206-1%26h%3D1718611584%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcustomer.appesteem.com%252Fhome%252Fdeceptorfighters%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fcustomer.appesteem.com%252Fhome%252Fdeceptorfighters&a=https%3A%2F%2Fcustomer.appesteem.com%2Fhome%2Fdeceptorfighters).AppEsteem ist eine Software-Überprüfungsorganisation, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Softwareprogramme zu überprüfen und zu testen, um den Benutzern technische Informationen zu ihrer Sicherheit und Zuverlässigkeit zu liefern. SpyHunter hat eben diese angesehene AppEsteem App-Zertifizierung erhalten und gehört damit zu den besonders renommierten Programmen, deren Entwickler dafür bekannt sind, Designkriterien für den Verbraucherschutz anzuwenden. Mit dieser Zertifizierung hat AppEsteem SpyHunter als "saubere" Anwendung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3143206-1&h=1671577449&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3143206-1%26h%3D927778936%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fproducts%252Fspyhunter%252F%26a%3DSpyHunter%2Bas%2Ba%2B%2522clean%2522%2Bapplication&a=SpyHunter+als+%E2%80%9Esaubere%22+Anwendung) anerkannt, die mehr als 100 ACRs (Application Certification Requirements) erfüllt, sowie als Anwendung zertifiziert, die nachweislich dem Schutz ihrer Benutzer verpflichtet ist.AppEsteem entwickelt und unterhält strenge Application Certification Requirements (ACRs), um zu prüfen, ob Softwareentwickler verbraucherfreundliche, akzeptable Verhaltensweisen anwenden. Der "Deceptor-Feed" von AppEsteem wird regelmäßig aktualisiert und hilft Anti-Malware-Software-Entwicklern, potenziell unerwünschte Anwendungen (PUAs) und unerwünschte Software (UwS) zu erkennen. Der "Certified-Feed" von AppEsteem enthält eine Liste von Anwendungen, die als "sauber" eingestuft wurden. Die UwS-Zertifizierungsprüfung ermittelt, wie gut die Antivirenprogramme den anspruchsvollen ACR-Kriterien von AppEsteem entsprechen, sodass AppEsteem den Verbrauchern wichtige Informationen dazu liefern kann, welche Anti-Malware-Lösungen wirksam vor aggressiven unerwünschten Anwendungen und unerwünschter Software schützen können. Die Prüfung hat ergeben, dass SpyHunter 5 mit 100 %iger Genauigkeit "Deceptors" blockiert und zertifizierte Anwendungen zulässt - eine hervorragende Leistung.Informationen zu EnigmaSoft LimitedEnigmaSoft Limited (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3143206-1&h=3639567639&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3143206-1%26h%3D2510203626%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fabout-us%252F%26a%3DEnigmaSoft%2BLimited&a=EnigmaSoft+Limited) ist ein in Privatbesitz befindliches irisches Unternehmen mit Büros und weltweitem Hauptsitz in Dublin, Irland. EnigmaSoft ist bekannt für die Entwicklung und Verbreitung der erweiterten Anti-Malware-Apps SpyHunter 5 und SpyHunter for Mac. SpyHunter erkennt und entfernt Malware, verbessert die Privatsphäre im Internet und schaltet Sicherheitsbedrohungen - wie Malware, Ransomware, Trojaner, betrügerische Anti-Spyware und andere bösartige Sicherheitsbedrohungen - aus, die Millionen von PC- und Mac®-Computernutzer im Internet betreffen. SpyHunter 5 hat in Vergleichstests von unabhängigen Testlabors von Drittanbietern wie AV-TEST Bestnoten erzielt. Zudem wurde SpyHunter 5 von AppEsteem, Checkmark Certified und TRUSTe zertifiziert.