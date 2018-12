Blockchain schafft mehr Transparenz in der Entwicklungszusammenarbeit

Frankfurt am Main (ots) -- KfW testet Blockchain-Anwendung "TruBudget" in Burkina Faso- Accenture und BearingPoint beraten bei Projektplanung- undumsetzung- Kontrolle öffentlicher Mittel wird einfacherIm Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Entwicklungund Zusammenarbeit (BMZ) erprobt die KfW den Einsatz der BlockchainTechnologie im Management öffentlicher Finanzen in Burkina Faso. ImRahmen einer sechsmonatigen Pilotphase soll das Potential dieserTechnologie für die Entwicklungszusammenarbeit in Afrika ausgelotetwerden.Die von der KfW entwickelte Software TruBudget ermöglicht es,sämtliche Arbeits- und Genehmigungsschritte nachvollziehbarabzubilden. Dazu zählen beispielsweise Vertragsgestaltung oderAusschreibungs- und Auszahlungsprozesse bei der Durchführung einesProjektes wie zum Beispiel im Bereich der Wasserversorgung. Über diePlattform können alle Beteiligte sämtliche Vorgänge und Änderungen inEchtzeit einsehen. Aufwändige manuelle Prozesse zur Sicherstellungeiner korrekten Mittelverwendung können damit entfallen.Internationale Geber reagieren auf Risiken und fehlendeUmsetzungs-kapazitäten in den Partnerländern häufig, indem paralleleStrukturen aufgesetzt werden. Die damit verbundenenTransaktionskosten sind jedoch für beide Seiten hoch."Die eigenständige Entwicklung eines Landes ist viel bessermöglich, wenn Investitionen über den eigenen Haushalt umgesetztwerden statt über Projektbudgets der Geber. Mit TruBudget schaffenwir eine Transparenz zu Gunsten aller Beteiligten und ermöglichen denGebern einen sicheren Mitteleinsatz auch direkt über die Strukturendes Partnerlandes", sagte Prof. Dr. Joachim Nagel, Mitglied desVorstands der KfW Bankengruppe.Accenture und BearingPoint beraten bei Projektplanung und-umsetzungDas burkinische Finanzministerium wird bei der Entwicklung undErprobung einer burkinischen TruBudget Plattform von denBeratungshäusern BearingPoint und Accenture unterstützt. Die Softwarewurde nach dem Open Source Prinzip entwickelt und wird interessiertenPartnern kostenfrei zur Verfügung stehen."Wir freuen uns, den transparenten Einsatz von Entwicklungsgeldernmit unserer Expertise im Bereich Blockchain und Finanzmanagement zuunterstützen. BearingPoint bewertet in Burkina Faso die Anforderungenan die Technologie seitens des Finanzministeriums und derGeber-Organisationen in typischen Anwendungen derEntwicklungszusammenarbeit. Das Projekt unterstützt die Verwaltung inBurkina Faso und eignet sich als Best Practice für weitereafrikanische Staaten", erläutert Alexander Schmid, Partner beiBearingPoint."Accenture setzt sich dafür ein, die Blockchain-Technologie zurTransformation von Geschäftsprozessen zu nutzen, um so den größtenMehrwert für unsere Kunden und ihre Communities zu erzielen. DiesesBeispiel zeigt sehr gut, wie das Potential der Blockchainausgeschöpft wird", erklärt Karsten Ebersbach, Geschäftsführer beiAccenture. 