Blockchain bis 2025 ausgereift für globale Lieferketten

Deutschland bei Umsetzung im Mittelfeld, beiInvestitionen weit hinter den USABis 2025 könnte Blockchain allgegenwärtig sein, massenkompatibelwerden und die Lieferketten weltweit stärken, so eine neue Studie desCapgemini (www.capgemini.com/de) Research Institute . Mit Hilfe vonInvestitionen und Partnerschaften wird dieDistributed-Ledger-Technologie in der Fertigungswirtschaft sowie derKonsumgüter- und Einzelhandelsbranche vorherrschen. Die USA undGroßbritannien investieren am meisten und sind auch führend in derUmsetzung.Die Studie "Does blockchain hold the key to a new age of supplychain transparency and trust?" (http://ots.de/OxUFCl) gibt einenumfassenden Überblick über die Unternehmen und Regionen, die sich aufdie Blockchain vorbereiten und prognostiziert, dass sich dieTechnologie bis 2025 in den Lieferketten durchsetzen wird. Derzeitsetzen nur drei Prozent der Unternehmen Blockchain im größerenMaßstab ein und zehn Prozent starteten ein Pilotprojekt, ganze 87Prozent der Befragten befinden sich nach eigenen Aussagen noch in derAnfangsphase des Blockchain-Experiments.Europa führt bei Umsetzung, USA bei Investition in StartupsIn Europa sind Großbritannien (22 Prozent) und Frankreich (17Prozent) derzeit führend bei der Umsetzung von Blockchain, wenn es umProjekte in größerem Umfang oder über den Pilotstatus hinaus geht;Deutschland folgt mit elf Prozent. Weltweit liegen die USA bei derUmsetzung mit 18 Prozent auf Platz 2, führend sind sie jedoch bei derFinanzierung von Blockchain-Startups: Dort wurden über eine MilliardeDollar seit 2012 investiert, in Großbritannen sind es imVergleichszeitraum 500 Millionen, in Deutschland 50 Millionen. Die imEinsatz von Blockchain führenden Unternehmen sind optimistisch, dassdie Technologie ihr Potenzial ausschöpfen wird, wobei über 60 Prozentglauben, dass sie schon jetzt die Zusammenarbeit mit ihren Partnernverändert. Die Studie ergab auch, dass Kosteneinsparungen (89Prozent), bessere Rückverfolgbarkeit (81 Prozent) und Transparenz (79Prozent) die drei wichtigsten Treiber für entsprechende Investitionensind. Darüber hinaus ermöglicht die Blockchain eine sichere,schnellere und transparentere Bereitstellung von Informationen. DieTechnologie kann auf kritische Funktionen der Lieferkette angewendetwerden, von der Verfolgung der Produktion bis zur Überwachung derNahrungskette und der Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften.Die in der Studie identifizierten Vorreiter werden ihreBlockchain-Investitionen in den nächsten drei Jahren um 30 Prozentsteigern.Unternehmen haben noch BedenkenTrotz des Optimismus bei der Implementierung vonBlockchain-Systemen bestehen nach wie vor Bedenken hinsichtlich einerklaren Rendite dieser Investitionen (ROI) und der Interoperabilitätzwischen den Partnern in einer Lieferkette. Die Mehrheit (92 Prozent)der Vorreiter verweist darauf, dass der ROI die größte Hürde bei derEinführung darstellt und 80 Prozent nennen die Interoperabilität mitLegacy-Systemen als große Herausforderung im Betrieb. Darüber hinausverweisen 82 Prozent auf die Sicherheit von Transaktionen, da sie dieAkzeptanz ihrer Blockchain-Anwendungen durch die Partner behindernund den Status der Blockchain als sichere Technologie untergraben.Martin Arnoldy, Leiter Konsumgüter, Handel und Logistik beiCapgemini in Deutschland, kommentiert: "Es gibt einige wirklichspannende Anwendungsfälle auf dem Markt, die zeigen, welche Vorteiledie Technologie für Lieferketten bietet, aber Blockchain ist keinAllheilmittel. Der ROI ist noch nicht messbar und Geschäftsmodelleund -prozesse müssen für die Umsetzung erst noch geschaffen werden.Über die gesamte Lieferkette hinweg sind allerdings effektivePartnerschaften erforderlich, um gemeinsam mit dem Ökosystem einesUnternehmens eine Blockchain-Strategie zu entwickeln, die in breitereTechnologieeinsätze integriert ist. Nur so kann man sicherstellen,dass die Blockchain ihr Potenzial ausschöpfen kann."In Zusammenarbeit mit der Swinburne University of Technology inAustralien fand Capgemini im Rahmen einer weiteren Studie(www.capgemini.com/au-en/resources/blockchain-and-industry-4-0/)heraus, dass die Experimente mit Blockchain im Jahr 2020 ihrenHöhepunkt erreichen werden: Dann werden UnternehmenMachbarkeitsstudien in Auftrag geben und sich von Fintechs absetzen.Ausgereift wird die Blockchain-Transformation der neuen Studiezufolge 2025 sein, wenn Unternehmen die Tranformation undIntegration starten und Richtlinien für Datenschutz und -managementfestlegen.Professor Aleks Subic, stellvertretender Rektor für Forschung undEntwicklung an der Swinburne University of Technology ergänzt:"Unternehmen trauen der Blockchain-Technologie zu, Schlüsselfragen zulösen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und sie verleihtdem digitalen Ökosystem entlang der gesamten LieferketteGlaubwürdigkeit. Wir glauben, dass die Blockchain-Technologie innaher Zukunft eine wichtige Rolle bei der digitalen Transformationder Lieferkettenkanäle für eine Vielzahl von Branchen spielen wird."Anwendungsfälle in der PraxisDie Studie des Capgemini Research Institute identifizierte 24Anwendungsfälle für Blockchain, vom Handel mit CO2-Zertifikaten überdie Verwaltung von Lieferantenverträgen bis hin zur Vermeidung vonProduktfälschungen. Capgemini wandte diese Anwendungsfälle aufEinzelhandels-, Fertigungs- und Konsumgüter an. Der Bericht betont,dass sich Verbraucherorganisationen insbesondere auf dieRückverfolgung und Identifizierung von Produkten konzentrieren, wobeiNestlé, Unilever und Tyson Foods mit Blockchain experimentieren.Einzelhändler konzentrieren sich auf digitale Marktplätze undverhindern Fälschungen, Starbucks beispielweise investiert inBlockchain-Tests. Noch entscheidender ist jedoch, dass die Blockkettedie Lebensmittelversorgung sicherstellen kann, indem sie Lebensmittelvom Erzeuger bis zum Verbraucher zurückverfolgt, um Kontaminationenoder Produktrückrufe abzuwenden.Arnoldy schließt daraus: "Unsere Studie unterstreicht dasPotenzial der Blockchain, zeigt aber auch, dass es derzeit nur wenigegroß angelegte Implementierungen dieser Technologie und klare Grenzenfür die Akzeptanz gibt. Unternehmen sollten unsere Analysezukunftsweisender Unternehmen nutzen, um zu verstehen, wie Blockchainfür sie nützlich sein kann, indem sie ihr Blockchain-Programmausbauen und den Hype tatsächlich umsetzen."Ein Exemplar der Studie kann hier heruntergeladen werden:http://ots.de/ZEx8jxÜber die StudieDas Capgemini Research Institute hat rund 450 Unternehmen befragt,in denen die Implementierung von Blockchain in ihrer Lieferkette alsProof of Concept, Pilotprojekt oder in großen Maßstäben durchgeführtwird. Ein Pilotprojekt ist ein erster Rollout mit begrenztem Umfangund an einem einzigen Standort. Mit dem Begriff "im größeren Maßstab"werden Implementierungen beschrieben, die an mehreren Stellen imUnternehmen oder in vollem Umfang auf Konzernebene umgesetzt sind.Der Bericht identifiziert eine Gruppe von führenden Unternehmen als"Vorreiter". Diese Kohorte besteht aus 13 Prozent der Befragten, dieentweder eine Blockchain im größeren Maßstab (3 Prozent derStichprobe) implementieren oder Piloten an mindestens einem Standort(10 Prozent der Stichprobe) haben. Diese Organisationen geben damitdas Tempo für den Rest vor. Die Forschung untersuchte ihren Ansatzzur Blockchain, die Anwendungen, die sie implementieren, und dieHerausforderungen, denen sie bei der Skalierung ihrer Initiativengegenüberstehen. Die Befragten kamen aus den Bereichen Konsumgüter,Einzelhandel und verarbeitendes Gewerbe.Über CapgeminiCapgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter vonManagement- und IT-Beratung, Technologie-Services und DigitalerTransformation. Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt dasUnternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rundum Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 50 JahrenErfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilftCapgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfürsteht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklungbis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugtdavon, dass der geschäftliche Wert von Technologie durch Menschenentsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmen mit 200.000Mitarbeitern in über 40 Ländern, das 2017 einen Umsatz von 12,8Milliarden Euro erwirtschaftet hat.Mehr unter www.capgemini.com/de. Über das Capgemini Research InstituteDas Capgemini Research Institute ist Capgeminis hauseigenerThink-Tank in digitalen Angelegenheiten. Das Institut veröffentlichtForschungsarbeiten über den Einfluss digitaler Technologien auf großeUnternehmen. Das Team greift dabei auf das weltweite Netzwerk vonCapgemini-Experten zurück und arbeitet eng mit akademischen undtechnologischen Partnern zusammen. Das Institut hat Forschungszentrenin Großbritannien, Indien und den USA und wurde kürzlich vonunabhängigen Analysten für die Qualität seiner Analysen weltweit aufPlatz 1 geführt.