London/Madrid (ots) - Expertin Claire Masson von der Financial Times | IEBusiness School Corporate Learning Alliance sieht in der Blockchainrevolutionäres Potenzial als Authentifizierungsplattform fürBewerberinformationen und Zeugnisse.Aktuell verändert Blockchain-Technologie die Welt so grundlegend wie dasInternet bereits die Weitergabe von Information revolutioniert hat. Bekannt istdie Authentifizierungsmethode vor allem als Grundlage von Kryptowährungen wieBitcoin. Aber die Möglichkeiten der Blockchain reichen weit über digitaleZahlungsvorgänge hinaus.Als Technologie-Plattform kann die dezentralisierte Blockchain wertvolleInformationen jeglicher Art verwalten, von Geburtsurkunden bis hin zuSteuererklärungen. Und indem sie diese Informationen auf extrem sichere Weiseverifiziert, eröffnet die Blockchain auch direkte Anwendungsmöglichkeiten fürdas Personalwesen, insbesondere für die Personalführung und Personalbeschaffung;allesamt Bereiche, die auf die Verifizierung von Informationen angewiesen sind."Blockchain-Technologie wird das Personalwesen transformieren", sagt ExpertinClaire Masson von der Financial Times | IE Business School Corporate LearningAlliance. "Durch ihre Authentifizierungsprozesse sind wir nicht mehr auf ebensoteure wie langsame Zwischenhändler angewiesen."Keine Monopole auf Authentifizierung mehrBislang herrschten in Sachen Verifizierung nämlich alteingesessene Monopole. Fürdie Authentifizierung der Identität von Personen und Bestätigung ihrerVertrauenswürdigkeit sind öffentliche Verwaltungen, Banken und Universitätenzuständig. Und obwohl diese Instanzen ihre Aufgabe mit hoher Effizienz erfüllen,sind Personalabteilungen dennoch auf ihre Systeme angewiesen und zahlen Gebührenfür ihre Dienste.Eine derartige Verifizierung könnte auch auf sichere und nachvollziehbare Artüber die Blockchain-Datenbank-Architektur erfolgen. Im Personalbereich wären dasDaten aus dem Lebenslauf wie Anstellungsdauer, Position und Vergütung, aber auchdie Echtheit von Noten und Zeugnissen. "Ohne zusätzliche Kosten undbürokratische Abläufe schafft Blockchain-Technologie die Grundlage fürtiefergehendes Vertrauen zwischen Angestellten und ihren Personalabteilungen",sagt Expertin Claire Masson.www.ftiecla.com