Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - Alle reden darüber,aber verstehen es auch alle?Blockchain-Technologie und Kryptowährungen waren das Thema desersten Innovationsforums der Deutsche Oppenheim Family Office AG fürMandanten und Geschäftspartner. Rund 60 Gäste folgten der Einladungzur Veranstaltung am Kölner Sitz des Unternehmens und füllten denSaal bis auf den letzten Platz. Drei informative Vorträge erklärtendie vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologieund diskutierten die Frage, ob Kryptowährungen als neue Assetklassebetrachtet werden müssten.Wie die Blockchain-Technologie funktioniert, erklärte in einemlebhaften Einführungsvortrag Dr. Jörn Matthias Häuser, Mitglied desVorstands der Deutsche Oppenheim. Jochen Möbert, Research Analyst beider Deutsche Bank AG, skizzierte im Anschluss die Entwicklung derTechnologie, ging auf mögliche Anwendungsfelder ein und gab einenAusblick zum Potenzial der neuen Technologie. Vielen sei dieBlockchain-Technologie nur im Zusammenhang mit Kryptowährungengeläufig, dabei fände sie in vielen weiteren Feldern Anwendung, soz.B. in der Finanzindustrie in nachgelagerten Abwicklungsbereichen.Blockchain-Technologie, so Möbert, habe das Potenzial, gewohnteVorgänge in unserem Leben vollkommen zu ändern - von digitalenZahlungsvorgängen bis hin zu Immobilientransaktionen per "SmartContracts".Im abschließenden Vortrag zeigte Laurenz Apiarius, Geschäftsführervom Blockwall Capital, dass Kryptowährungen als neue Assetklassedurchaus ernstgenommen werden können, auch wenn vieles noch am Anfangder Entwicklung stehe. Blockwall Capital ist das erste von der BaFinzugelassene Unternehmen in Deutschland, das Krypto-Assets in einemFonds anbietet. Laurenz Apiarius zeigte, wie ein Investmentprozessund die Bewertung abgebildet werden können.Gastgeber Dr. Thomas Rüschen, Vorstandsvorsitzender der DeutscheOppenheim, freute sich über das positive Feedback: "Eine gelungeneVeranstaltung, das Thema wird uns weiter beschäftigen."Über die Deutsche Oppenheim:Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten inGrasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist einvermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führendenAnbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch einganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus.Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management derDeutsche Bank und bietet neben umfassenden FamilyOffice-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandatefür größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator undAnlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) derDeutsche Asset Management International GmbH, die sich seit Jahrenerfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 1755116 Mainzwww.brunomedia.deOriginal-Content von: Deutsche Oppenheim Family Office AG, übermittelt durch news aktuell