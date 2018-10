Blockchain-Technologie erstmalig beim Immobilienverkauf in Europa eingesetzt

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Propy hat die erste Immobilienübertragung mit Blockchain auf demeuropäischen Markt abgewickeltDie globale Immobilienplattform Propy (https://propy.com/) hatheute die erstmalige Abwicklung eines Immobilienverkaufs mitBlockchain-Technologie in der Europäischen Union bekanntgegeben. FürPropy stellt der Verkauf in der spanischen Stadt Sevilla - einem derbegehrtesten Immobilienmärkte Europas - den offiziellen Eintritt indie EU-Region dar. Sowohl der spanische Verkäufer als auch derfranzösische Käufer verwendeten eine Kryptowährung (ETH-ETH) bei derVerkaufsabwicklung über die Propy Plattform."Blockchain-Technologie revolutioniert fortlaufend unsereMöglichkeiten, Eigentum über Landesgrenzen hinweg zu kaufen und zuverkaufen", sagt Propy Geschäftsführerin Natalia Karayaneva. "DerEU-Markt besteht aus einem komplexen Geflecht aus Regierungen,Maklern und Behörden, was den internationalen Immobilienverkehrerschwert. Durch die Verwendung von Blockchain entfernt die PropyPlattform etwas von dieser Komplexität und ermöglicht eine einfacheOnline-Transaktion, deren Abwicklung unkompliziert und sicher ist."Immobilienanlagen waren bisher mit hohem Aufwand verbunden. Beider Eigentumsübertragung über Landesgrenzen hinweg müssenverschiedene steuerliche und rechtliche Bestimmungen für Käufer undVerkäufer beachtet werden. Der traditionelle Weg ist nicht nurkompliziert und teuer, sondern auch anfällig für Betrugsversuche. DiePropy Plattform vereinfacht diesen beschwerlichen Prozess unterBeachtung der bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen. Allebeteiligten Parteien können einander vertrauen, da ihre Datenunveränderbar und verschlüsselt mittels Blockchain gespeichertwerden.Diese Entwicklung heizt den bereits glühenden Immobilienmarkt inder EU weiter an und weckt verstärkt die Aufmerksamkeit vonInvestoren aus den USA und China. Diese suchen gemeinhin nach Villenmit Meerblick um die 200.000 USD. Nun können diese Investoren sowohlihre Suche als auch den Kauf aus der Ferne über das Internetabwickeln. Auf der Plattform wird empfohlen, die Immobilie persönlichzu besichtigen aber den Kauf online abzuwickeln. DieBlockchain-fähige Plattform von Propy reduziert auch dieNotwendigkeit für teure Zwischenhändler wie Treuhandservices.Außerdem müssen keine Unterlagen ausgedruckt bzw. eingescannt werdenoder Banken, Makler und Rechtsanwälte persönlich besucht werden. ImRahmen der Kaufabwicklung meldet sich ein Notar bei der PropyTransaktionsplattform an und prüft die Unterschrift des Verkäufers.Zu diesem Zeitpunkt wird die Eigentumsübertragung sowohl imBlockchain-Register als auch beim Staatlichen Liegenschaftsamteingetragen."Ich freue mich über den erfolgreichen Verkaufsabschluss", sagtder Verkäufer, Miguel Prados Rodriguez. "Propy hat den Prozess imVergleich zu einem traditionellen Verkauf viel einfacher gemacht. DiePlattform ist benutzerfreundlich und hat mir Gewissheit gegeben, dassdie komplette Transaktion sicher abgewickelt wird."Das Immobiliengeschäft war ein Erfolg für alle Beteiligten unddemonstrierte erneut, was mit Blockchain-Technologie machbar ist. Inden nächsten Monaten ist bereits ein weiterer Immobilienverkaufmittels Blockchain in Spanien geplant.Für Propy (https://propy.com/) stellt dieses Geschäft einenwichtigen Meilenstein dar. Die Firma hat bereits grenzüberschreitendeVerkäufe in den USA und Osteuropa unterstützt. Die Ankündigung vonheute dient als weiterer Beweis, dass Immobilientransaktionen mittelsBlockchain rechtskonform, automatisch, sicher und praktisch sind. Sokönnen sowohl Konsumenten als auch Regierungen den kompliziertenImmobilienverkehr vereinfachen.Weitere Informationen sind unter https://propy.com/ erhältlich.Pressekontakt:Julia Ilina+1-415-423-4760jkrivosheina@gmail.comOriginal-Content von: Propy, übermittelt durch news aktuell