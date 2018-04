Blockchain: Startup Contractus und DXC bauen I-4.0-Plattform

Böblingen (ots) - 67 Prozent der Industrie-Manager in Deutschlandgehen davon aus, dass mit Industrie-4.0 neue Sicherheitsrisikenentstehen, die das eigene Haus nicht abschätzen kann. Dennoch wollen62 Prozent Smart-Factory-Lösungen künftig dafür nutzen, gemeinsam mitvernetzten Partnern an automatisierten Lieferketten teilnehmen zukönnen. Auf der Hannover Messe präsentiert der weltweit führendeunabhängige End-to-End IT-Dienstleister DXC Technology zusammen mitdem Dresdner Startup Contractus ein sicheres dezentralesI-4.0-Netzwerk, dass auf Blockchain-Technologie basiert und die vonden Managern geäußerten Sicherheitsbedenken lösen hilft."Die Industrie-4.0-Plattform wird von uns gemeinsam mit demDresdner Blockchain-Spezialisten Contractus entwickelt und bietet einsicheres dezentrales Netzwerk, in dem die teilnehmenden Firmenflexibel interagieren können", sagt Martin Rainer, ManufacturingIndustry Leader, DXC Technology North & Central Europe.Das neue Ökosystem ermöglicht beispielsweise die rechtssichereInteraktion zwischen den Partnern (Smart Contracts), automatisiertVertragsabschlüsse, dokumentiert deren Erfüllungsgrad oder dient alsPlattform vernetzter Produktion."DXC Technology wird uns mit seiner internationalen Erfahrung undFachexpertise wichtigen Input für die gemeinsamen Projekte liefernund wir freuen uns sehr, die im letzten Jahr gestarteteZusammenarbeit erfolgreich fortzusetzen", sagt Contractus-MitgründerThomas Müller. "Als technische Basis unserer neuenIndustrie-4.0-Plattform dient das evan.network. So wird eine sichereInteraktion zwischen Mensch, Maschinen und Unternehmen über dieBlockchain im Netzwerk abgebildet."Eine erste Projektdurchführung von DXC Technology, Contractus undweiteren Industrie- und Forschungspartnern stellt die effiziente,auftragsbezogenen Produktion am Beispiel der additiven Fertigung dar.Ziel ist, dass Partner freie Produktions-Ressourcen miteinanderteilen können. Die digitale Beauftragung mit Lieferantenauswahl,Produktion und vollautomatischer Qualitätskontrolle lässt sich bishin zur Bezahlung direkt zwischen den vernetzten Teilnehmernabwickeln.DXC TECHNOLOGY und Contractus auf der Hannover Messe 2018Am Stand B46 in Halle 6 präsentieren DXC Technologyund Contractusauf der Hannover Messe 2018 an einem Praxisbeispiel die SmartContracts bei der Auftragsübergabe zwischen Produktionsstandorten. AmStand D24 in Halle 8 zeigen DXC Technology und Contractus mitweiteren Partnern die auftragsgesteuerte Fertigung - alles basierendauf Blockchain-Technologie.Über DXC TechnologyDXC Technology (DXC: NYSE) ist der weltweit führende unabhängigeEnd-to-End IT-Dienstleister. Das Unternehmen betreut knapp 6.000privatwirtschaftliche und öffentliche Organisationen mit einerweitverzweigten Branchenexpertise in 70 Ländern. DieTechnologieunabhängigkeit von DXC Technology, globales Talent und einumfangreiches Partnernetzwerk liefern transformative digitaleAngebote und Lösungen, die Kunden dabei unterstützen, die Kraft vonInnovationen zu nutzen, um von Veränderungen zu profitieren. DXCTechnology gehört zu den besten Corporate Citizens weltweit. WeitereInformationen finden Sie unter dxc.technology.Pressekontakt:Carolin TreichlDirector Marketing und Communication North & Central EuropeDresdner Strasse 471200 WienTelefon: +43 1 20777 1060Mobil: +43 664 325 33 60E-Mail: ctreichl@dxc.comeconNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.deOriginal-Content von: DXC Technology, übermittelt durch news aktuell